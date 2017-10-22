наверх
22.10.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Верхом на казаке и с золотым батоном. "Порошенко" присоединился к вече

    (обновлено: )7
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Сергей Новохацкий/Facebook
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    bykvu.com
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    bykvu.com
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Сергей Новохацкий/Facebook
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017
    Сергей Новохацкий/Facebook

    Рекомендуем

    Самые необычные свадебные фотоПузатый кот и пакет на голове: самые сумасшедшие свадебные фото14:05 22.10.2017
    Протесты под Верховной РадойПротесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде09:05 22.10.2017
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в ИндонезииЖестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии (18+)03:32 22.10.2017
    Забавные фото животныхОбхохочешься! Самые "неудачные" снимки животных22:40 21.10.2017
    Конкурс Ms. Senior America 2017Пенсионерка года! В США выбрали "Мисс Возрастная Америка"16:56 21.10.2017
    Модель Камбрия Джой покоряет интернетСексапильная орхидея. Модель Камбрия Джой возбуждает сеть горячими формами13:27 21.10.2017
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в ХарьковеФотоитоги 20 октября: суд над Зайцевой и "Петя, жуй" под Радой17:44 20.10.2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017А возле Рады музыка играет. Будни палаточного городка17:03 20.10.2017
    "Больница начинается с банкомата". Лучшие фотожабы на медреформу16:15 20.10.2017
    Все фотоленты
    Участник вече под Радой в маске Петра Порошенко, 22 октября 2017

    Участники вече у здания Верховной Рады в Киеве вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать.

    Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине".

    Ссылки по теме: