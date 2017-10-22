Верхом на казаке и с золотым батоном. "Порошенко" присоединился к вече

Участники вече у здания Верховной Рады в Киеве вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать.

Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине".