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    На вече у Рады объявили ультиматум Порошенко

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    (обновлено: )15411
    Президенту предлагают в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде. Если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость заявили, что покажут, на что они способны.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Участники акции протеста возле Верховной Рады объявили президенту Украины Петру Порошенко ультиматум. Президенту предлагают в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде, передает УНИАН.

    Это произошло во время вече на импровизированной сцене в палаточном городке на ул. Грушевского.

    "Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: 1. В течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента", — заявил участник вече, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

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    По его словам, второй пункт ультиматума — внесение в парламент законопроекта об Антикоррупционном суде.

    "Второе: в течение тех же пяти дней, вы должны внести на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционных судах. Предатели должны быть в тюрьмах", — сказал он.

    Вместе с тем, "Катана" заявил, что если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость покажут, на что они способны.

    "Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску", — подчеркнул он.

    И другой участник вече, представившийся демобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины третьего полка спецназа из города Кропивницкого с позывным "Хортица", объявил требования, которые пикетчики заявляли с 17 октября: создание Антикоррупционного суда, снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательного законодательства.

    На вече присутствовали около 200 человек.

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