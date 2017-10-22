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    Под Радой в Киеве проходит вече

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (238)

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    Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине". Собрание проходит без политических флагов.
    Вече возле Верховной Рады
    facebook.com/SaakashviliMikheil/

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве под Радой проходит вече, которое созвал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде

    Сцена для вече установлена на площади Конституции напротив здания парламента на территории палаточного городка протестующих. Люди начали собрание с молитвы и исполнения гимна Украины.

    Саакашвили на вече уже прибыл, но перед людьми пока выступают активисты.

    Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине". Собрание проходит без политических флагов.

    Саакашвили представил план спасения Украины за 70 дней
    facebook.com/SaakashviliMikheil
    Саакашвили показал на фасаде Рады, как спасти Украину за 70 дней

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

    В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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