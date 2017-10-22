Под Радой в Киеве проходит вече

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве под Радой проходит вече, которое созвал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сцена для вече установлена на площади Конституции напротив здания парламента на территории палаточного городка протестующих. Люди начали собрание с молитвы и исполнения гимна Украины.

Саакашвили на вече уже прибыл, но перед людьми пока выступают активисты.

Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине". Собрание проходит без политических флагов.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.