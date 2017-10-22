Возле Рады подрались участники вече и полицейские

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Потасовка произошла между участниками вече у здания Верховной Рады и сотрудниками правоохранительных органов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили во время выступления со сцены заявил, что полиция "режет колеса нашей машины со звуком" и призвал участников собрания пойти и "забрать машину". До этого все выступления со сцены шли при помощи маломощного звукового оборудования, из-за чего многим было плохо слышно спикеров.

Когда активисты подошли к машине с оборудованием, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, из-за чего началась потасовка.

Читайте также: Майдан Саакашвили: трансформация требований и реакция власти

Организаторы вече призвали участников прекратить противостояние. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко смог залезть за руль грузовика с аппаратурой. Стычка прекратилась.

Трансляция вече "Украина после Порошенко" на странице "Движения новых сил" в Facebook:

В воскресенье под Радой проходит вече, которое созвал Михаил Саакашвили. Сцена для вече установлена на площади Конституции напротив здания парламента на территории палаточного городка протестующих. Оно посвящено обсуждению "плана победы над олигархами в Украине".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.