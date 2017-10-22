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    Политика

    Саакашвили сообщил, что случилось с его внезапно пропавшими соратниками

    (обновлено: )49130
    По словам Саакашвили, его двух соратников задержали, а затем на спецрейсе на самолете Национальной гвардии Украины депортировали в Грузию.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его пропавших соратников задержали и депортировали в Грузию.

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    "Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины ", — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Ранее в субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили, который ранее был губернатором Одесской области, 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.

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