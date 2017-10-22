Под Радой собирается митинг с участием Саакашвили

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина.

На площади Конституции под Верховной Радой собираются митингующие с участием Михаила Саакашвили.

Участие в вече также планируют принять Юрий Деревянко, Егор Соболев, Семен Семенченко, представители "Движения новых сил", в частности Давид Сакварелидзе и другие.

Сейчас у ВР собралось несколько сотен человек, кроме того здесь присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке.

По состоянию на 12:00 ситуация в центре Киева спокойная.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили после провального митинга в субботу вновь пригласил граждан на вече у здания Верховной Рады в воскресенье. Планируемую акцию он называет "майданом реформ".

Эксперты считают, что новая попытка сторонников Саакашвили организовать людей на митинг обусловлена желанием держать в тонусе протестную активность. При этом, по их мнению, акция вряд ли станет массовой, если не случится силового противостояния между властью и оппозицией.