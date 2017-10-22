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    Общество

    Под Радой собирается митинг с участием Саакашвили

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (238)

    (обновлено: )75442
    Участие в вече под Верховной Радой планируют принять Юрий Деревянко, Егор Соболев, Семен Семенченко, представители "Движения новых сил", в частности Давид Сакварелидзе и другие.
    Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина.

    Протесты под Верховной Радой
    УНИАН
    Протесты под Радой: вечерние бдения и Саакашвили на фасаде
    На площади Конституции под Верховной Радой собираются митингующие с участием Михаила Саакашвили.

    Участие в вече также планируют принять Юрий Деревянко, Егор Соболев, Семен Семенченко, представители "Движения новых сил", в частности Давид Сакварелидзе и другие.

    Сейчас у ВР собралось несколько сотен человек, кроме того здесь присутствуют участники акции, которые живут в палаточном городке.

    По состоянию на 12:00 ситуация в центре Киева спокойная.

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    РИА Новости Украина
    Политолог о новом "майдане": Саакашвили оказался в глупой ситуации

    Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили после провального митинга в субботу вновь пригласил граждан на вече у здания Верховной Рады в воскресенье. Планируемую акцию он называет "майданом реформ".

    Эксперты считают, что новая попытка сторонников Саакашвили организовать людей на митинг обусловлена желанием держать в тонусе протестную активность. При этом, по их мнению, акция вряд ли станет массовой, если не случится силового противостояния между властью и оппозицией.

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