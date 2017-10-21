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    Общество

    Саакашвили сообщил о пропаже еще двух своих соратников

    (обновлено: )39
    По словам Саакашвили, пропали две его соратника - бывший водитель Михаил Абзианидзе и "полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили".
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не выходят на связь его соратники Михаил Абзианидзе и Давид Макишвили.

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    "Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили. Полиция и СБУ говорят, что они ничего не знают о местонахождении трех пропавших грузин, имеющих ко мне отношение", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Ранее в субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

    Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.

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