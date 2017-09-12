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    Схватка Саакашвили с Порошенко приведет к досрочным выборам - Погребинский

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (447)

    (обновлено: )64861
    Михаил Саакашвили в своей борьбе с Петром Порошенко может объединиться со многими политиками, в том числе и с Юлией Тимошенко, считает Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Борьба экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его соратников с президентом Украины Петром Порошенко может привести к досрочным парламентским выборам или уменьшению полномочий главы государства, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Маркиян Галабала. Архивное фото
    Маркиян Галабала/Facebook
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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям, сообщают РИА Новости Украина.

    "Столь серьезная  угроза для Порошенко появилась впервые за три с половиной года его президентства. Эта угроза связана, в первую очередь, с объединением всех, кто им не доволен. Это может закончиться либо внесением изменений в Конституцию в плане уменьшения полномочий президента, переходом к парламентской республике, либо внеочередными парламентскими выборами. Это все возможно", — считает Погребинский.

    По его мнению, Саакашвили в своей борьбе с Порошенко может объединиться в том числе с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

    В то же время Погребинский полагает, что о будущем Саакашвили в Украине говорить достаточно сложно.

    "Пока Саакашвили с соратниками "выиграли бой  у Порошенко, но они пока не  выиграли войну", — отметил он.

    Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В Киеве заявили, что изучают запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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