Адвокат о том, что ждет Саакашвили в Украине и в Грузии

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр внутренних дел Арсен Аваков дал Михаилу Саакашвили и всем, кто незаконно перешел границу, два варианта. Им нужно либо немедленно прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления, или обратиться в подразделения Миграционной службы. Об этом глава МВД написал на своей странице в Facebook.

Также он напомнил, что по факту организации "прорыва границы" Национальная полиция возбудила уголовное дело. Тем временем, адвокат Саакашвили Маркиян Галабала подал в Миграционную службу Украины заявление о признании своего клиента лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Какую ответственность могут понести депутаты и Михаил Саакашвили, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат политика Маркиян Галабала.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про яку крайню необхідність йдеться в цьому випадку?

— Ми перебували на території України. Нам начальник західного управління Держприкордонслужби повідомив про те, що даний пункт пропуску через державний кордон замінований. Ми його попросили, оскільки ми перебуваємо на території України, негайно нас евакуювати. Тому що якщо пункт пропуску замінований, відповідно він мав нас рятувати, на що він відмовився і відповідно вчинив злочинну бездіяльність. І не було іншого виходу, крім як самостійно залишити цей пункт пропуску через державний кордон через його мінування. Це власне і було перетинання кордону, яке вчора мало місце.

А повернутися в буферну зону не можна було?

— Там пункт пропуску був заблокований українською стороною. Тобто є така процедура. Це означає, що після того як перекривається пункт пропуску, громадян не запускають і не випускають. Тобто ми вже перебували в нейтральній зоні, після цього українська сторона заблокувала пункт пропуску, у нас фізичної можливості повернутися не було, вони потрапили в свою власну пастку, тобто ми опинилися в пастці. От в цьому і полягає проблема.

Читайте также: Волошин о прорыве Саакашвили: "Аврора" выстрелила, господа

Наскільки чітко прописані в законі саме ці поняття крайньої необхідності, вимушених обставин якоїсь двозначності? Колізії виникати не може?

— Може, тобто зрозуміло, що це є оціночні обставини і їх не так легко встановити. Їхні межі не так легко встановити чіткими критеріями і в кожній конкретній ситуації, власне, вони і підлягають конкретній кваліфікації. Але я думаю, що ми діяли в стані крайньої необхідності, тому що повинні були бути евакуйовані з пункту пропуску.

Чому Саакашвілі після того, як загроза зникла, не повернувся назад, щоб пройти паспортні процедури, або не пройти, тому що паспорт громадянина України його анульований, а поїхав до Львова?

— Бо пункт пропуску лишався закритим. Я думаю, він всі процедури по легалізації свого статусу зробить. Тобто він жодним чином не уникає спілкування з офіційними органами держави і взагалі, штамп про перетину кордону, це не обов'язок громадянина, тобто штамп навіть громадянам України, він не проставляється при перетині державного кордону. Тобто ми не будемо жодним чином уникати спілкування з державними органами України і будемо добросовісно виконувати всі свої обов'язки. Але такого обов'язку, прийти з явкою з повинною, що пропонує Арсен Борисович Аваков, це просто явка з повинною. Це я вважаю неправильним.

У якому статусі зараз перебуває Саакашвілі?

— Він має на даний момент подвійний статус. По-перше, він є особою без громадянства, яка постійно проживає на території України і також він вважається особою, яка звернулася за захистом в порядку, передбаченому законом України про статус біженців і осіб, які потребують додаткового захисту.

Це подання до державної міграційної служби, заява про визнання?

— Так, до державної міграційної служби було подано в зв'язку з тим, що ми переживаємо, що внаслідок перетину кордону Саакашвілі, він може бути виданий Грузії. Там йому не буде забезпечено право на справедливий суд і він може бути підданий незаконному поводженню, враховуючи тортури і катування.

Читайте также: Очевидное вероятное: Яценюк во главе Нацбанка и фактор Саакашвили

Про який додатковий захист йдеться? Це охорона?

— Ні, цей додатковий правовий захист. Тобто це не передбачає якихось фізичних механізмів захисту, на кшталт приставлення охорони тощо. Це просто правовий статус. Він схожий на статус біженця, але це не зовсім статус біженця.

Саакашвілі прийде і не буде ігнорувати запрошення правоохоронних органів?

— Я думаю, що так і буде. Тобто я не готовий прогнозувати ймовірність на 100% розвитку подій, але йому немає сенсу ховатися. Ми вчора відкрито ходили по Львову, спілкувалися з людьми, тобто така позиція буде, я думаю, і надалі. Немає сенсу ховатися від того, від чого неможливо сховатися і чого неможливо уникнути.

Чи дійсно учасники вчорашніх подій зобов'язані з'являтися на пункт пропуску для повторного перетину, або зобов'язані приходити до поліції?

— На мою думку, вони не зобов'язані цього робити. На жаль, ми не могли вчора належним чином пройти паспортний контроль через те, що пункт пропуску є замінований, і це не є виною громадян, які пересікли цей кордон. Тобто Арсен Борисович перекладає відповідальність Держприкордонслужби і СБУ, яка повідомила про замінування, на звичайних громадян. Те, що наші держоргани звикли робити. Ніякої явки на пункт пропуску Шегені для проставлення штампу не треба. Тому що якщо перетин був вчора, то які підстави у Держприкордонслужби ставити штамп про перетин сьогодні? Тобто це є фейк, це є маніпуляція, і це є спеціальне введення громадян в оману Арсеном Аваковим.

Чи є однозначність в питанні того, що перетин був неправомірний?

— Якщо абстрагуватися, зрозуміло, що це була виключна ситуація. І власне закон вживає таке формулювання як крайня необхідність і винятковість цієї ситуації. Тобто зрозуміло, що нібито з формальної точки зору, зі сторони, якщо абстрагуватися від всіх обставин, ніби складається враження, що це був незаконний перетин. Але враховуючи всю сукупність обставин, в тому числі те, що було заміновано пункт пропуску державного кордону, власне, тут вже цінність людського життя може переважати недотримання певних формальностей. Власне, в такій ситуації громадяни перетнули. Зрозуміло, що це не надто хороший приклад для наслідування. Він однозначно винятковий. Таке не повинно повторюватися кожного дня.

Якщо гіпотетично не було б повідомлення про замінування, чи були повноваження у прикордонників на затримання Саакашвілі на кордоні, якби пункт пропуску працював у звичайному режимі?

— Я думаю, що вони б могли його затримати в межах двох процедур. По-перше, це процедури затримання в порядку екстрадиційного провадження. Тобто оскільки Грузія подала клопотання про затримання Саакашвілі, це перший варіант. По-друге, прикордонники могли б його оштрафувати, нібито за спробу перетину державного кордону без паспорту. Це передбачено статтею 34 Кодексу про адміністративні правопорушення і можна до трьох годин особу затримувати. Тому Саакашвілі міг бути затриманий, але вони замінували. СБУ повідомила про замінування. Відповідно, паспортний контроль не здійснювався.

Цікавить той факт, що Саакашвілі вчора, під час вечері з Андрієм Садовим, охороняли чоловіки з нашивками батальйону "Донбас". Право задіювати їх у якості охоронців є у когось?

— По-перше, там були представники також муніципальної поліції міста Львова. Вони мають безумовне право на дотримання, слідкування за громадською безпекою, а представники батальйону "Донбас", я думаю, виконували роль, яка була їм відведена в якості громадян України, які безпосередньо можуть так само перебувати в будь-яких місцях і не допускати порушення закону. Кожен з нас, якщо він стане свідком порушення закону, кожен з нас має право його припиняти.

К слову, эксперты и политики разделились во мнении об ответственности Саакашвили за то, что он пересек украинскую границу. Некоторые считают, что желания власти будет достаточно, чтобы предъявить изменение государственного строя. Другие не уверенны, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Также бытует мнение, что репутационные потери из-за лишения Саакашвили украинского гражданства понесут власти и страна в целом.