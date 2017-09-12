наверх
12.09.201711:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Соратник Саакашвили заявил о начале "массовых арестов"

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (447)

    (обновлено: )117004
    Давид Сакварелидзе сообщил о задержании двоих участников прорыва Михаила Саакашвили в Украину. В частности, по его словам, арестован активист Андрей Котыченко, в настоящее время его везут во Львов.
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил о "массовых арестах" активистов "Движения новых сил", лидером которого является бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    durdom.in.ua/voronz
    Михомайдан. Сеть взорвали фотожабы на прорыв Саакашвили через границу

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

    Читайте также: Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа

    "Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила (Саакашвили — Ред.) в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

    Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 сентября 2017

    При этом он призвал собраться у львовского отеля "Леополис", куда пришли пограничники и полицейские с целью вручить Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинско-польской границы.

    Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили вышел к СМИ после получения протокола. Видео
    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину
    Задымление в метро Киева
    Подземный коллапс: ЧП в метро Киева
    Модель Наталья Кошель
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны