Соратник Саакашвили заявил о начале "массовых арестов"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил о "массовых арестах" активистов "Движения новых сил", лидером которого является бывший глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Читайте также: Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа

"Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс Андрея Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила (Саакашвили — Ред.) в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья", — написал Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 сентября 2017

При этом он призвал собраться у львовского отеля "Леополис", куда пришли пограничники и полицейские с целью вручить Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинско-польской границы.

Саакашвили в понедельник на пресс-конференции во Львове заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в Миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.