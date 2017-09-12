Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа

JANEK SKARZYNSKI / AFP

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

По поводу пересечения Михаилом Саакашвили госграницы успели высказаться чуть ли не все украинские политики. Владимир Гройсман резко осудил этот поступок и призвал депутатов не раскручивать "маховик разрушения и хаос".

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что отправной точкой этих событий следует считать лишение Саакашвили украинского гражданства. Именно оно создало проблему из ничего.

Причины этих событий и возможные последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог и политтехнолог Александр Кочетков.

Действительно ли лишение Саакашвили гражданства Украины, это просчет украинской власти? И если так, то почему президент решился на этот шаг?

— Это все связано. Саакашвили, это череда событий, которую можно охарактеризовать как "выбираем худший вариант из возможных". Понимаете? То есть, это прямо начиная с привлечения "варягов" в Украину, вроде бы у нас своих менеджеров нет эффективных. Порошенко же эффективный менеджер, как мы считаем. И заканчивая тем, что это личностные отношения окрашивают нашу политику. Личностные отношения в свое время хорошо знакомых Петра Порошенко и Саакашвили, они легли тенью на их политические отношения. Порошенко считает, что Саакашвили его предал, а Саакашвили считает, что он достаточно сделал, выполнил просьбы личные Порошенко в отношении его политических противников — Арсения Яценюка, Игоря Коломойского, Геннадия Корбана и так далее — и имеет право чувствовать себя свободно. Вот поссорились два заметных политических деятеля Украины и дальше все это покатилось не по разуму, а по эмоциям. И естественно, эти эмоции бестолковые. Не надо было приглашать и потом еще чужих политиков, да еще и давать им возможность вести себя так, как они хотят. Или не приглашать, или не мешать.

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Как можно было избежать этой ситуации?

— Во-первых, произошло это в результате эмоционального взрыва, когда Саакашвили явно перегнул пропагандистскую палку и продемонстрировал в эфире телекомпании ZiK оскорбительный для президента видеоклип. Это естественно вызвало такую реакцию. Не нашлось советников, которые сказали бы Петру Алексеевичу: "Успокойся, переспи с этим ночь, а дальше разберемся". Не нашлось никого смелого и нельзя было лишать его гражданства. Что угодно иное, вплоть до того, чтобы запрещать ему каким-то образом въезд, но лишать гражданства никоим, либо уж тогда начинать расследовать какие-то, если они есть, правонарушения и выносить какое-то уголовное решение через суд. Но не указом, как дали, так и забрали. Я хозяин, что хочу, то и делаю. Вот этого ни в коем случае было нельзя делать. Что ожидать дальше? Я вам скажу, что это событие стало возможным только из-за того, что в общем-то достаточно большое количество активных украинских граждан недовольно действующей властью во главе с президентом. После Майдана ожидали другого. Получили то, что получили и не довольны. Поэтому народные ожидания и надежды начинают связываться с другими активно говорящими лидерами — Саакашвили, Олегом Ляшко и так далее. Мы их называем популистами, поскольку они обещают то, чего делать на самом деле не собираются. Они открывают возможности для переформатирования в будущем нашего политикума. Власть реально проиграла. Власть обещала не пустить Саакашвили. Саакашвили пообещал приехать в Украину. И он таки приехал. То есть власть получила щелчок по носу и теперь все те вещи, о которых часто говорят наши политики, о том, что невозможны досрочные выборы, они становятся значительно более возможными.

Пайфер сказал, что Украина лишением гражданства Саакашвили получила имиджевую проблему в глобальном плане. Насколько проблема действительно глобальна?

— Честно говоря, не очень. Маленький кирпичик в большую пирамиду нашего отрицательного имиджа. Имидж Украины, то, что после Революции достоинства мы не начали серьезные реформы, не начали серьезную борьбу, эффективную борьбу с коррупцией. Увы, коррупционные схемы продолжают действовать, а власть декларирует намерения бороться с ними, но реальных успехов в этoм деле нет. Вот это портит имидж Украины. А то, что Саакашвили с какими-то сторонниками туда-сюда 700 человек прошли границу, это вообще на самом деле административное правонарушение. И тут уголовного придумать вообще, честно говоря, сложно. А тем более, когда бестолковая, полностью власть в растерянности завила про заминирование. А заминирование — это есть статья у нас 39 статья УК о том, что это форс-мажор, и в нем можно нарушать определенное законодательство. То есть тем самым развязали ему руки.

Большинство политологов говорили, что Саакашвили — это уже отыграная фигура. Вчерашние события опровергают это мнение?

— Безусловно, он не является фигурой первой величины. Во всяком случае, потому что он скован определенными рамками действующего законодательства. Он не может сам из-за недостаточного срока проживания баллотироваться в парламент. Не раньше, по-моему, 2018 года или 2019. И не может в президенты идти не раньше 2024. В общем, не имеет права баллотироваться на первые роли в государстве. Но активным политиком он остается. Самое главное, что он редкий для украинской политики феномен, в том смысле, что он пообещал нечто невозможное. К такому люди тянутся. Он становится точкой определенной кристаллизации недовольных действующей властью и нынешним положением вещей. Вокруг него начинают группироваться, к сожалению, и люди не слишком управляемые.

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Можно говорить о том, что политики вокруг него начнут объединяться?

— Нет, политики первые объединяться не будут. Но координировать свои действия против действующей, существующей власти они несомненно будут. Они слишком все достаточно амбициозны и претендующих на первые роли, чтобы уступить некую пальму первенства политику, который реально больше, чем на премьера, проведенного через парламент, претендовать не может. А вот взаимодействовать они способны. И Тимошенко поехала туда не для того, чтобы помочь Саакашвили преодолеть границу, а для того, чтобы не оказаться в стороне, не оказаться вне мейнстрима. И так поступили все политики, для которых это важно.

Это может быть театр для отвлечения от насущных проблем?

— Слишком этот театр сопряжен с глубокими имиджевыми потерями для руководства страны. Было бы рациональное зерно, что потом Саакашвили набрал популярность, поднялся и подружился с Порошенко, но слишком глубокие имиджевые потери для того же президента, чтобы в это поверить.

К слову, эксперты и политики разделились во мнении об ответственности Саакашвили за то, что он пересек украинскую границу. Некоторые считают, что желания власти будет достаточно, чтобы предъявить изменение государственного строя. Другие не уверенны, что он будет привлечен к уголовной ответственности. Также бытует мнение, что репутационные потери из-за лишения Саакашвили украинского гражданства понесут власти и страна в целом. Такое мнение выразил в эфире Голоса Столицы юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.