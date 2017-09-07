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    Политика

    Порошенко выступил против досрочных выборов в Украине

    Тема:

    Ежегодное послание Порошенко к Раде (18)

    (обновлено: )13406
    Как отметил глава государства, приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов.
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    facebook.com/yan.dobronosov

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что никогда не согласится на внесение изменений в конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной Раде.

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    "Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту", — заявил Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной Раде.

    Также он вновь выступил против досрочных президентских и парламентских выборов.

    "Приближение плановых голосований за президента и Верховную Раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна — все должны пройти в определенный конституцией срок", — сказал президент.

    Ранее Порошенко призвал политиков "не расшатывать Украину".

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