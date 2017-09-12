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    Полицейские и пограничники "в гостях" у Саакашвили: кадры с места событий

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    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (442)

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    Пограничники и полицейские прибыли во львовский отель "Леополис", в котором остановился бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Ряд видео выложил в соцсети активист Иван Слободянюк.
    Пограничники и полиция во львовском отеле, где остановился Саакашвили
    Скриншот видео со страницы Ивана Слободянюка в Facebook

    По словам пограничников, они пришли в отель, чтобы сообщить Михаилу Саакашвили о содержании протокола об административном правонарушении.

    Протокол касается совершения незаконного пересечения государственной границы.

    Судя по кадрам, Саакашвили к пограничникам пока не выходил.

    "Сейчас пограничники и полицейские в отеле во Львове, где остановился Саакашвили, пытаются найти его и вручить протокол о незаконном пересечении границы", — заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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