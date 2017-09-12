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12.09.201711:09
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    Политика

    У Саакашвили заявили, что он примет протокол о незаконном въезде в страну

    Тема:

    Прорыв границы. Возвращение Саакашвили в Украину (447)

    (обновлено: )171
    В партии политика сообщили, что Саакашвили сейчас находится в отеле во Львове и после того, как примет протокол, возможно, выйдет к прессе с комментариями.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится во вторник во Львове, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

    Пограничники и полиция во львовском отеле, где остановился Саакашвили
    Скриншот видео со страницы Ивана Слободянюка в Facebook
    Полицейские и пограничники "в гостях" у Саакашвили: кадры с места событий

    В партии отметили, что саакашвили готов принять от украинских правоохранителей протокол о незаконном пересечении границы.

    "Саакашвили во Львове, в отеле. Он не скрывается. Сейчас ему вручат протокол (о незаконном пересечении границы — ред.). Возможно, после этого он выйдет (к журналистам — ред.) и прокомментирует", — сказали в пресс-службе.

    Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его в львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

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