У Саакашвили заявили, что он примет протокол о незаконном въезде в страну

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится во вторник во Львове, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой он является.

В партии отметили, что саакашвили готов принять от украинских правоохранителей протокол о незаконном пересечении границы.

"Саакашвили во Львове, в отеле. Он не скрывается. Сейчас ему вручат протокол (о незаконном пересечении границы — ред.). Возможно, после этого он выйдет (к журналистам — ред.) и прокомментирует", — сказали в пресс-службе.

Ранее в партии Саакашвили заявили, что украинские пограничники и полицейские ищут его в львовском отеле, чтобы вручить протокол о незаконном пересечении границы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.