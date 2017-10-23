Тренд дня: Майдан, первая кровь. Чем закончатся протесты?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Протесты под Верховной Радой пошли на спад, однако на прошедших выходных в центре столицы было неспокойно. У здания парламента состоялись сразу два вече: в воскресенье мероприятие прошло по инициативе экс-губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а в субботу вече организовали оставшиеся протестующие под Радой, представившись участниками АТО.

Переду субботней акцией протеста участники митинга заявили, что всю ответственность за дальнейшее проведение акции взяли на себя бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые были участниками Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Протестующие в ходе митинга, представившись участниками АТО и ветеранами борьбы за независимость, помимо повторения трех требований, озвучиваемых еще с 17 октября, озвучили свой ультиматум к президенту, дав 5 дней для раздумий.

На воскресном же вече Саакашвили сделал ряд громких заявлений и призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания парламента. Не обошлось на мероприятии и без потасовок. Сначала конфликт возник между митингующими и полицией относительно звукоусиливающей аппаратуры. Участники акции попытались освободить заблокированный полицией автомобиль, который должен был доставить эту аппаратуру на площадь перед парламентом. Когда активисты подошли к машине с оборудованием, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, из-за чего началась потасовка. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

Политические эксперты и аналитики обсуждают итоги протестов и анализируют их перспективы.

Политэксперт Юрий Романенко прокомментировал потасовку, возникшую из-за звукоусиливающей аппаратуры.

"С этой машиной с аппаратурой, что у Рады сейчас задержали и началась толчея, у меня какое-то дежавю. Каждый раз одни и те же ходы на которые такие же одинаковые и абсурдные ответы со стороны власти", — написал Романенко в Facebook.

Пост Юрия Романенко в Facebook

По мнению эксперта, если власть понимает, что оппозиция хочет обострения, а власть не хочет идти на разгон, то бессмысленно блокировать машину, создавая ситуацию конфликта, который ищет оппозиция.

"Блокировать машину есть смысл, когда подозреваешь, что там есть оружие, но власть не делает соответствующее заявление, потому получаем традиционное шоу", — резюмировал эксперт.

Политолог Николай Спиридонов выразил мнение, что термин "МихоМайдан", которым СМИ окрестили протестные акции, придумали политтехнологи Банковой.

"Этим термином как бы подчёркивается никчемность акций протеста, сведение их к личности "Михо". Совершенно очевидно, что лидер акций выбран неудачно. Под Саакашвили никто особо не выходит, несмотря на внушительные финансовые вливания", — отметил Спиридонов.

Пост Николая Спиридонова в Facebook

На "следе Банковой" акцентировал и политический аналитик Дмитрий Корнейчук, однако в контексте "разделения Майдана".

"Разделение Майдана Саакашвили на две части, одну из которых возглавили Семенченко-Соболев, попахивает "руками Банковой". Давайте вспомним эту зиму, когда началась угольная блокада Донбасса, которой занимались Семенченко-Соболев", — написал Корнейчук.

Он также уточнил, что тогда глава государства Петр Порошенко специально ничего не делал, что привело к потере бизнесменом Ринатом Ахметовым шахт на Донбассе и ослаблению олигарха, который полностью "лег" под президента.

"А также блокада почти окончательно "похоронила" Минские соглашения. Мы же понимаем, что Семенченко — просто исполнитель. А "заказчик" был на Банковой. Поэтому теперь задача Семенченко — максимально дискредитировать Майдан Саакашвили. Желательно — чтобы пролилась кровь", — считает эксперт.

Корнейчук напомнил, что такую же технологию использовал один из приближенных к экс-президенту Виктору Януковичу деятелей 1 декабря 2013 года, устроив кровавую провокацию на Банковой.

Пост Дмитрия Корнийчука

"Кстати, там где Порошенко на бульдозер лез", — подытожил эксперт.

Глава общественной организации "Жилищный союз Украины" Александр Скубченко обратил внимание на схожесть речевок на протестах с Майданом-2013.

"Протестующие скандируют "Банду гэть!". Осенью 2013 эти же протестующие на майдане скандировали "Банду гэть!". Вы спросите, что эти люди будут делать лет через пять? Они будут протестовать и скандировать "Банду гэть!". Просто они больше ничего не умеют", — подчеркнул Скубченко в Facebook.