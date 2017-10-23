"Не держу зла". В Харькове и Сумах похоронили трех жертв резонансного ДТП

В Харькове и Сумах попрощались с тремя жертвами харьковской аварии, сообщает ТСН.

"Я не держу на нее зла. Я даже о ней не думаю", — признается Людмила Фарбис, которая похоронила дочь и внучку — Аллу и Анастасию Сокол.

Через неделю Анастасии должно было исполниться 20 лет, а в минувшую субботу она, будучи языковедом, должна была выступать в Киеве на олимпиаде японского языка.

Для семьи Сокол эта потеря не первая — ранее в зоне АТО погиб гражданский муж 46-летней Аллы — снайпер 93-й бригады Владимир Янчук.

В Сумах тем временем похоронили 27-летнего Александра Евтеева, который недавно вернулся из медового месяца. Он был единственным ребенком в семье и работал IT-специалистом в иностранной компании.

В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.

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