Суд арестовал студентку, насмерть сбившую на "Лексусе" 6 человек

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативной меры пресечения студентке Алене Зайцевой, которая на автомобиле Lexus в центре города насмерть сбила шесть человек.

"Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога", — сказала судья Светлана Муратова, трансляцию заседания вело украинское телевидение.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.