Резонансное ДТП. Харьков еще не оправился после шока - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Киевский районный суд Харькова изберет меру пресечения Елене Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове. Авария произошла вечером 18 октября. Автомобиль, за рулем которого была 20-летняя Зайцева, проехал на красный свет светофора на высокой скорости, столкнулся с другим автомобилем и выскочил на тротуар, где находились люди.

В результате ДТП погибли пять человек и шесть получили тяжелые травмы. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что во время аварии Зайцева участвовала в гонках по ночному Харькову. Теперь следствие должно установить личность водителя второго авто, который также участвовал в гонках.

Новые подробности в деле сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос столицы из Харькова Юрий Ларин.

Во сколько ожидается заседание суда? Известно ли, какую меру пресечения требует прокуратура?

— Смотрите, вчера в самом конце рабочего дня Зайцевой только объявили о подозрении по части третьей, ст. 286. Сегодня утром около девяти часов ходатайство об избрании меры пресечения, отмечу, что прокуратура будет требовать содержания под стражей без возможности внесения залога, это ходатайство попадает в суд только около девяти утра. По состоянию на 9.38, время судебного заседания еще не было назначено. Наиболее вероятно, что заседание будет не раньше 12 часов дня.

Могла ли быть накладка со своевременным включением светофора?

— Лично я этой ситуации не замечал, честно говоря. Вчера на пресс-конференции начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж сказал, что светофоры работали в это время и работали исправно.

УНИАН Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове

Есть ли какая-то информация о том, что Зайцева якобы участвовала в гонках по ночному городу?

— Об этом, как вы уже сказали, написал нардеп Антон Геращенко и опубликовал видео. Если вы обратите внимание на это видео, оно смонтировано из двух частей. Это запись на площади Конституции как раз возле здания Горсовета, и вторая половина — это как раз момент столкновения. Вот как мне показалось, я не эксперт, но то, что я увидел, Lexus на первой части видео к перекрестку, где произошло столкновение, обогнал красный автомобиль. То есть следовательно, должен был на второй части видео первым ехать Lexus. Но судя по тому, что видел в этом видео, первым едет наоборот красный автомобиль. Возможно, это разные моменты. То есть я не берусь это утверждать, но видео, как с моей точки зрения, имеет некоторые несостыковки. Это действительно будет проверять следствие. Заявление Геращенко о том, что это были гонки, не знаю, это голословно и это утверждать нельзя. Нужно сначала дождаться каких-то результатов следствия.

Есть информация, что после ДТП в Харькова пропала женщина. Что вам известно об этом?

— Источники в правоохранительных органах говорят следующее. То, что СМИ опубликовало фамилию этой якобы пропавшей женщины, это Наталья Умаева, ей 46 лет, и в списке, который опубликовала полиция Харьковской области, тоже значатся шесть человек пострадавших. И этой фамилии нет. Но по данным моих источников, скорее всего, Умаева находится в неотложке, в харьковской больнице, и случайно или не случайно, в списке есть Жанна Власенко. Она обращалась за медпомощью на месте происшествия, но от госпитализации, по моим данным, отказалась. Эта женщина, Жанна Власенко, в списке есть. Возможно, ее перепутали с Умаевой. Но эта информация будет проверяться. То есть я тоже не берусь утверждать, это не официальная информация. Но, скорее всего, Жанна Власенко, которая есть в списке, это 30-летняя харьковчанка. Она не госпитализирована. Вместо нее в этом списке должна быть 46-летняя якобы пропавшая без вести Наталья Умаева.

Изначально говорили, что погибла также 15-летняя девочка. Эта информация подтвердилась?

— О 15-летней девочке информация не подтвердилась. Есть погибшая 19-летняя студентка. Она погибла в этот трагический вечер вместе с матерью. Они обе погибли.

Что касается пострадавших, в каком они состоянии? Что говорят медики?

— Состояние одного из пострадавших несколько улучшилось. Это по одному. По поводу беременной женщины, сегодня на консилиуме будет решаться вопрос выводить ее из медикаментозного сна или не выводить, или пока что рано. А по четверым остальным ситуация остается прежняя. То есть там есть и тяжелые, и стабильные люди.

Украинское фото На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек

Журналистам уже удалось пообщаться с Василием Зайцевым, отчимом Елены Зайцевой. Как он комментирует это ДТП?

— Да, один харьковский сайт каким-то образом вчера вышел на контакт с Василием Зайцевым. Он, естественно, поддерживает свою приемную дочь и уверяет, что она не нарушала никогда правил дорожного движения. Но правоохранительные органы все его заявления опровергают, потому что шесть административных протоколов на нее составлено точно.

Есть ли какие-то новые заявления от местной власти?

— Был брифинг в середине дня. Вчера заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов заявил, что горсовет возьмет на себя все абсолютно траты на похороны и все абсолютно траты на лечение и реабилитацию пострадавших. Кроме того, всем семьям погибших и всем пострадавшим горсовет выделит по 20 тысяч гривен материальной помощи. Это, как сказал Терехов, тот потолок, который имеет право выделять горсовет как материальную помощь.

Как местные жители восприняли то, что власть Харькова не объявила День траура в связи с гибелью пяти человек? Почему местная власть такой позиции придерживается?

— Официальная позиция, ее озвучил Терехов на том же брифинге. Он сказал, что прямой нормы, каким образом местная власть, муниципалитет, может объявлять День траура, в законе этого нет. Такая официальная позиция. Если на человеческий язык перевести, то вроде бы как горсовет не знает, каким образом объявляется траур. Что об этом думают люди? Я думаю, не хочется становиться на сторону либо одной, либо другой стороны, в общем, людям все равно, будет в городе траур или нет. Те люди, которые действительно ощущают необходимость высказать или показать свое отношение к происходящему, они несут цветы и свечи зажигают на месте ДТП, на этом перекрестке. И вчера было просто огромное количество цветов на улице Сумской, как раз на углу, где произошла трагедия. И есть ли в городе официальный траур, нет его, это все и показывает отношение харьковчан. Главное, что харьковчане искренне скорбят. А формальная часть вопроса, я думаю, местных жителей мало интересует.

УНИАН Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.

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