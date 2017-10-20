"Исчезнувшую" с места ДТП в Харькове женщину признали погибшей

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В Харькове опознали последнюю, пятую жертву резонансного ДТП на улице Сумской, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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"Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. 18-летний сын женщины, который приехал из Мариуполя, сегодня подтвердил, что погибшая — его мать", — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что родственники Натальи Умаевой, 1971 года рождения, не могут найти ее после смертельного ДТП. На месте аварии родные нашли только сумочку женщины. В опубликованном в четверг списке погибших и пострадавших Умаева не числилась.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

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Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.