Подозреваемая впервые прокомментировала смертельное ДТП в Харькове

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемая в смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева сожалеет о случившемся и выразила надежду, что семьи пострадавших примут помощь ее родителей.

"Мне очень жаль, что произошла данная ситуация. (…) Единственное, что меня действительно в настоящее время беспокоит, что семьи пострадавших разрешат, чтобы мои родители смогли оказать им помощь", — заявила она в ходе судебного заседания в пятницу, на котором рассматривается ходатайство о ее аресте.

Зайцева добавила, что все ее мысли "только об этом".

При этом девушка отказалась давать пояснения относительно выдвинутого ей подозрения.

"Я отказываюсь давать показания, по этому вопросу всю информацию предоставит мой адвокат", — заявила она.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали пять человек, еще шесть человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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За рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение. Прокурор, представляющий государственное обвинение в суде по избранию девушке меры пресечения, заявил в пятницу, что наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме Зайцевой.

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Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.