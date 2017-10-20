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    Происшествия

    Подозреваемая впервые прокомментировала смертельное ДТП в Харькове

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (49)

    (обновлено: )266805
    Жительница Харькова Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, совершившего смертельное ДТП в Харькове, заявила в суде, что очень сожалеет о случившемся, но при этом отказалась отвечать на вопрос о признании вины.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемая в смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева сожалеет о случившемся и выразила надежду, что семьи пострадавших примут помощь ее родителей.

    "Мне очень жаль, что произошла данная ситуация. (…) Единственное, что меня действительно в настоящее время беспокоит, что семьи пострадавших разрешат, чтобы мои родители смогли оказать им помощь", — заявила она в ходе судебного заседания в пятницу, на котором рассматривается ходатайство о ее аресте.

    Зайцева добавила, что все ее мысли "только об этом".

    Еще одна камера зафиксировал момента смертельной аварии в Харькове. Видео
    Вечерний Харьков/Youtube
    Еще одна камера зафиксировала момент смертельной аварии в Харькове

    При этом девушка отказалась давать пояснения относительно выдвинутого ей подозрения.

    "Я отказываюсь давать показания, по этому вопросу всю информацию предоставит мой адвокат", — заявила она.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали пять человек, еще шесть человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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    За рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение. Прокурор, представляющий государственное обвинение в суде по избранию девушке меры пресечения, заявил в пятницу, что наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме Зайцевой.

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
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