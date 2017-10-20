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    Общество

    Смертельное ДТП в Харькове: знакомые рассказали о подозреваемой

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (47)

    (обновлено: )84404
    Девушка является третьекурсницей факультета социологии в Харьковском национальном университете имени Каразина. В деканате говорят, что эта студентка не слишком добросовестная, но сессии сдает.
    ДТП в Харькове. На фото - Алена Зайцева
    Фото: соцсети

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Сбившая на внедорожнике в Харькове 11 человек Алена Зайцева всего за два года уже минимум шесть раз нарушала правила дорожного движения и получала за это штрафы, передает "Вгороде".

    Еще одна камера зафиксировал момента смертельной аварии в Харькове. Видео
    Вечерний Харьков/Youtube
    Еще одна камера зафиксировала момент смертельной аварии в Харькове

    Девушка является третьекурсницей факультета социологии в Харьковском национальном университете имени Каразина. В деканате говорят, что эта студентка не слишком добросовестная, но сессии сдает.

    "Всем очень тяжело. Алена очень спокойная, неконфликтная личность. Я бы не охарактеризовала ее как мажорку", – говорит староста группы Анна Дадеко.

    Между тем прокуратура собирается просить ареста для подозреваемой.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове в окружении полиции и прессы

    "Во-первых, это резонансное преступление для города. Во-вторых, это количество погибших. В-третьих, мы прекрасно понимаем, что это семья, которая имеет средства для того, чтобы исчезнуть с территории государства", – пояснила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

    Как сообщает ТСН, подозреваемая является сводной сестрой люстрированного экс-прокурора Дмитрия Зайцева, который находится в розыске, и приемной дочерью известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева, руководителя сразу двух крупных компаний. Последнего в четверг на рабочем месте не было – журналистам объяснили, что мужчина озабочен сложившейся ситуацией и находится в правоохранительных органах.

    Напомним, 18 октября внедорожник в Харькове сбил насмерть пять человек. За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg, в который врезался Lexus, управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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