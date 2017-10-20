ДТП в Харькове: адвокат подозреваемой нашел другого виновника аварии

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Адвокат сбившей насмерть в Харькове 6 человек Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

Об этом она сказала на заседании суда в Харькове, где избирается мера пресечения для Зайцевой.

По словам Козырь, многочисленные видео с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

Также, говорит адвокат, перед началом движения "Туарег" стоял перед светофором, наехав на стоп-линию, что также является нарушением.

Козырь предложила дождаться выводов судебной авто-технической экспертизы, которая покажет, какая из двух машин нарушила правила дорожного движения.

Напомним, 18 октября внедорожник в Харькове сбил насмерть пять человек. За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

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Автомобилем Volkswagen Touareg, в который врезался Lexus, управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.