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    Общество

    ДТП в Харькове: адвокат подозреваемой нашел другого виновника аварии

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (50)

    (обновлено: )16202
    По словам адвоката, многочисленные видео с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    facebook.com/nikolay.krivolapoff

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Адвокат сбившей насмерть в Харькове 6 человек Елены Зайцевой Юлия Козырь заявила, что виновником смертельного ДТП является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus Зайцевой.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
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    Об этом она сказала на заседании суда в Харькове, где избирается мера пресечения для Зайцевой.

    По словам Козырь, многочисленные видео с камер наблюдения свидетельствуют, что именно "Туарег" врезался в "Лексус", а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

    Также, говорит адвокат, перед началом движения "Туарег" стоял перед светофором, наехав на стоп-линию, что также является нарушением.

    Козырь предложила дождаться выводов судебной авто-технической экспертизы, которая покажет, какая из двух машин нарушила правила дорожного движения.

    Еще одна камера зафиксировал момента смертельной аварии в Харькове. Видео
    Вечерний Харьков/Youtube
    Еще одна камера зафиксировала момент смертельной аварии в Харькове

    Напомним, 18 октября внедорожник в Харькове сбил насмерть пять человек. За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg, в который врезался Lexus, управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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