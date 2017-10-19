ДТП в Харькове. Девушке-водителю Lexus объявили о подозрении

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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Прокуратура объявила подозрение водителю Lexus Елене Зайцевой, въехавшей в толпу людей в Харькове. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

"Женщине-водителю автомобиля Lexus только что объявили о подозрении", — заявила Дубовик.

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Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Он также сообщил, что водителя Lexus за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

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По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана, от дачи показаний она отказалась.

Отчим водителя Lexus Василий Зайцев утверждает, что его дочь никогда не нарушала правила дорожного движения. По его словам, автомобиль был взят в кредит. В момент ДТП в автомобиле также находилась подруга дочери, добавил он.

Следственные органы проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.