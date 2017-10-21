В Украине хоронят жертв трагического ДТП в Харькове

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Харькове и Сумах простились с тремя жертвами аварии, которую устроила 20-летняя Елена Зайцева за рулем Lexus три дня назад, сообщает ТСН.

"Я не держу на нее зла. Я даже о ней не думаю", — признается Людмила Фарбис, которая похоронила дочь и внучку – Аллу и Настю Соколов. "Вот только подошли, два шага сделали, даже не остановились – и сразу их… Если бы две секунды назад, они бы остались живы", — предположила женщина.

Через неделю Насте должно было исполниться 20 лет, а в эту субботу она, талантливый языковед, должна была выступать в Киеве на олимпиаде японского языка. Ехать не хотела – как чувствовала. "Но потом говорит: не хочу подводить. Возможно, это судьба", — говорит подруга погибшей Анастасия Краснокутская.

В Сумах тем временем похоронили 27-летнего Александра Евтеева. Он был единственным ребенком в семье. "Мать вон черная, как тень, ее вообще не видно, она страшная ходит", — говорит дядя погибшего Владимир Тимошенко.

Проститься с Александром пришли его сумские друзья и однокурсники. Он учился в Харьковском университете, где встретил свою будущую жену. "Они только недавно съездили в медовый месяц, только вернулись", — говорит одноклассница Александра Наталья Иваницкая.

Он – успешный айтишник, она – специалист иностранной компании, летом только поженились. В тот день оба возвращались с работы, договорились встретиться на светофоре с сестрой. Александр погиб на месте, жена и ее сестра выжили – они в больнице в тяжелом состоянии. Оксана вчера пришла в сознание, но о ДТП она вообще ничего не помнит. Родные ей сказали, что она упала со ступенек, а о смерти мужа до сих пор не рассказали – сказали, что Саша в срочной заграничной командировке. Для виновника аварии родственники требуют самого сурового наказания.

"Этих уродов на дорогах… На каждом шагу эти сопляки на крутых машинах, пальцы согнули – кувалдой не разогнете. Никому дела нет до них", — возмущается дядя погибшего.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.