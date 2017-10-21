Второй участник смертельного ДТП в Харькове причастен к СБУ - нардеп

КИЕВ, 21 кт — РИА Новости Украина. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg имеет прямое отношение к Службе безопасности Украины, заявил народный депутат ("Оппозиционный блок"), экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Нардеп отметил, что в деле о смертельном ДТП в Харькове практически не упоминается водитель Touareg, который, по его мнению, виноват не меньше, чем девушка Lexus, сбившего пешеходов.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

"Сегодня, как мне кажется, очень технично, очень со знанием дела пытаются представить ситуацию однобоко. Пытаются убрать одних участников этого страшного ДТП и поставить на всеобщее осуждение других. Да, скорее всего девушка виновата. Да, она должна нести ответственность, но не будем забывать, что она не единственный участник этого страшного ДТП", — сказал Добкин в комментарии каналу NewsOne.

Добкин также заявил, что у него находятся сведения, которые указывают на причастность к аварии сотрудника Службы безопасности Украины.

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"У меня появилась информация, что за рулем Touareg был не тот человек, на которого зарегистрирована машина, а был человек, который имеет прямое отношение к Службе безопасности Украины. И поэтому его начали так технично убирать", — добавил он

В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение об взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.