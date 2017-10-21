Мать и дочь погибли мгновенно. Раскрыты подробности о жертвах ДТП в Харькове

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В субботу в поселке Солоницевка под Харьковом хоронят двух жертв страшного ДТП — 46-летнюю Аллу Сокол и ее 19-летнюю дочь Анастасию.

В Харьковском педагогическом университете, где на третьем курсе инъяза училась Настя Сокол, рассказали, что девушка училась на отлично и мечтала работать в родном вузе, сообщает Vgorode.

kh.vgorode.ua Погибшие Анастасия и Алла Сокол

kh.vgorode.ua Анастасия Сокол

"Настя училась на специальности "английский с японским", хотела изучать китайский язык, мечтала преподавать в нашем университете английский. Очень общительная, неконфликтная. Сегодня она должна была ехать в Киев на конкурс речей по японскому. В тот трагический вечер девочки репетировали в "Пузатой Хате", но Насте позвонила мама, и она ушла", — рассказала Анжелика Манько, подруга и одногруппница погибшей.

По словам девушки, мать и дочь Сокол жили в Солоницевке с престарелой бабушкой. Пенсионерка оказалась один на один со страшным горем. В группах ХНПУ в соцсетях собирают деньги для пожилой женщины, которая одним махом "осиротела".

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.