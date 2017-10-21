Зайцеву, сбившую людей в Харькове, будет защищать адвокат Кернеса - СМИ

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Адвокатом 20-летней студентки Елены Зайцевой, подозреваемой в совершении смертельного ДТП, стала Юлию Козырь. По данным 2day.kh.ua, Козырь ранее защищала мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в деле об избиении активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

"Адвокат регулярно участвует в заседаниях в Полтаве, где проходит слушание дела", — пишет издание.

Также Козырь представляет интересы экс-заместителя Кернеса по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, которую ГПУ подозревает в "кооперативной схеме".

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"Благодаря адвокату, Овинникова внесла за себя залог в размере 30 миллионов гривен", — передает NewsRoom.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.