Суд может снять обвинения с Зайцевой, сбившей людей в Харькове - юрист

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Суд может снять обвинение с подозреваемой в смертельного ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой, заявила юрист, криминолог Анна Маляр.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

"Наш криминальный процесс и так на стороне человека, который совершил преступление. Я думаю, что еще два-три заседания или еще месяц следствия, и на стороне Зайцевой будут работать такие адвокаты-титаны, которые разобьют это обвинение. Так как, то, что сегодня было в суде — там есть, с чем поработать защите, чтобы с нее (Зайцевой — Ред.) сняли обвинение. И я думаю, что это будет сделано", — сказала на Маляр в эфире телеканала NewsOne.

Ввиду этого она посоветовала родственникам пострадавших в результате ДТП уже сейчас начать поиски адвокатов.

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"Пользуясь случаем, хочу обратиться к родственникам потерпевших или, возможно, к людям, которые могут им это передать. Вы должны сейчас быстро организовать себе защиту и адвокатов", — добавила Маляр.

В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.