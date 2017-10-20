ДТП в Харькове: подозреваемую лишили водительских прав и увезли в СИЗО

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова временно лишил водительских прав Елену Зайцеву, которая на Lexus в центре Харькова насмерть сбила пять человек, передает УНН.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры лишить Зайцеву права водить авто на срок досудебного расследования — до 19 декабря 2017 года", — сообщает агентство.

Также сообщается, что суд изымает на это время водительские права Зайцевой, при этом подозреваемая имеет право обжаловать данное решение в течение пяти дней.

По данным агенства, подозреваемую повезли в в Харьковский следственный изолятор. От здания Киевского районного суда Харькова выехал автозак в сопровождении двух автомобилей полиции.

На автозаке и полицейских автомобилях были включенные сирена и мигалки.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали.

Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу.

В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы. В пятницу суд арестовал ее на два месяца.