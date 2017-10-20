Смертельное ДТП в Харькове: оглашение меры пресечения подозреваемой

"Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога", — сказала судья Светлана Муратова, трансляцию заседания вело украинское телевидение.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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