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    Смертельное ДТП в Харькове: оглашение меры пресечения подозреваемой

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (52)

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    Киевский районный суд Харькова в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без альтернативной меры пресечения студентке Алене Зайцевой, которая на автомобиле Lexus в центре города насмерть сбила пять человек.
    Канал "112 Украина"

    "Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога", — сказала судья Светлана Муратова, трансляцию заседания вело украинское телевидение.

    Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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