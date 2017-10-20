ДТП в Харькове. В крови подозреваемой нашли следы наркотиков

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Подозреваемая в смертельной аварии в Харькове Елена Зайцева накануне трагедии употребляла опиаты. Об этом в ходе заседания по избранию меры пресечения сообщил представитель прокуратуры со ссылкой на результаты анализов, передает телеканал "112 Украина".

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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"Сторона обвинения ходатайствует о рассмотрении во время судебного разбирательства ходатайства, поданного органом досудебного расследования заключения о результатах медосмотра с целью выявления алкогольного наркотического или другого опьянения, или пребывания под лекарствами, согласно которому у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", — отметил представитель прокуратуры.

Однако адвокат девушки заявила, что эта информация стала для нее неожиданностью. Также защита Зайцевой заявила, после задержания правоохранители потребовали от девушки сдать повторные анализы и потребовала минимум три часа для ознакомления с документом.

Опиаты — наркотические алкалоиды опиума. Существуют и опиоиды — группа препаратов, оказывающих на организм человека эффект, похожий на действие опия, тоже являющиеся агонистами опиатных рецепторов. Часто опиатами называют алкалоиды мака и его производные, а опиоидами — их синтетические и полусинтетические производные и аналоги.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

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Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.