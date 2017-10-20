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    Заседание суда по делу о смертельном ДТП в Харькове. Онлайн

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (43)

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    Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в центре Харькова, где погибли 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, доставили в суд для избрания ей меры пресечения.
    канал NewsOne в youtube

    Подозреваемую в совершении смертельного ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву доставили в суд для избрания ей меры пресечения. Об этом сообщает на своей странице в соцсети Facebook Николай Криволапов.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ...ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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    Он также опубликовал фотографию, на которой видно, как девушку заводят в здание суда несколько полицейских.

    Сегодня же прокуратура вручила подозрение 20-летней харьковчанке по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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