Выяснились шокирующие обстоятельства, ставшие причиной ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Lexus, который протаранил группу пешеходов в центре Харькова, перед смертельным ДТП участвовал в уличных гонках по городу (стрит-рейсинге), заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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"После того, как сегодня харьковский интернет провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. "Лексус", оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что теперь следствие должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в гонках.

"Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание", – подытожил Геращенко.

Facebook Антона Геращенко Комментарий Антона Геращенко по поводу ДТП в Харькове

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

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Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.