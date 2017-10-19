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    Происшествия

    Выяснились шокирующие обстоятельства, ставшие причиной ДТП в Харькове

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (38)

    (обновлено: )25001
    По данным народного депутата Антона Геращенко, автомобиль Lexus, которым управляла 20-летняя студентка Алена Зайцева, участвовал в уличных гонках.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Автомобиль Lexus, который протаранил группу пешеходов в центре Харькова, перед смертельным ДТП участвовал в уличных гонках по городу (стрит-рейсинге), заявил народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua
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    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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    "После того, как сегодня харьковский интернет провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского исполкома, все стало ясно. "Лексус", оказывается, участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

    Он добавил, что теперь следствие должно установить личность водителя второго авто, участвовавшего в гонках.

    "Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание", – подытожил Геращенко.

    Facebook Антона Геращенко
    Комментарий Антона Геращенко по поводу ДТП в Харькове

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. 

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