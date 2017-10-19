Обнародован полный список погибших и пострадавших при ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Полиция назвала имена всех погибших и пострадавших в масштабном ДТП, произошедшем в центре в Харькове.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

Среди погибших числятся: Евтеев Александр Сергеевич (27 лет, жил в г. Харьков, гражданин Украины), Кобисева Нина Львовна (28 лет, жила в с. Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины), Сокол Алла Викторовна (46 лет, жила в пгт. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины), Сокол Анастасия Алексеевна (19 лет, жила в с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины), Усманова Елена (более подробные данные и родственники устанавливаются).

Пострадали в аварии: Неудачин Юрий Юрьевич (29 лет, житель Харькова, гражданин Украины), Берченко Диана Игоревна (20 лет, жительница Харькова, гражданка Украины), Евтеева (Берченко) Оксана Игоревна (27 лет, жительница Харькова, гражданка Украины), Власенко Жанна Александровна (30 лет, жительница Харькова, гражданка Украины), Нестеренко Оксана Васильевна (36 лет, жительница Харькова, гражданка Украины), Комар Галина Николаевна (26 лет, жительница Харькова, гражданка Украины).

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.