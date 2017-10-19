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    Смертельное ДТП в Харькове. Беременную женщину ввели в искусственную кому

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (35)

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    В областной клинической больнице сообщили, что беременная женщина находится в медикаментозном сне, вся терапия согласовывается с руководством. Ей и ребенку ничего не угрожает.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Беременная женщина, пострадавшая в резонансном ДТП в Харькове, находится в областной клинической больнице, ей и ребенку ничего не угрожает.

    Женщина находится на 20-м месяце беременности. Ее ввели в искусственную кому.

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    "Она в медикаментозном сне. Вся терапия согласовывается с руководителем нашего перинатального центра. И буквально каждое движение, каждое назначение — все это оговаривается с тем, чтобы оказать максимальную помощь женщине и, конечно, не навредить ребенку", — сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы Ирина Лодяная в эфире 112 Украина.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ...ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

    Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Он также сообщил, что водителя Lexus за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

    Мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

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    По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана.

    Отчим водителя Lexus Василий Зайцев утверждает, что его дочь никогда не нарушала правила дорожного движения. По его словам, автомобиль был взят в кредит. В момент ДТП в автомобиле также находилась подруга дочери, добавил он.

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