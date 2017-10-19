Смертельное ДТП в Харькове. Беременную женщину ввели в искусственную кому

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Беременная женщина, пострадавшая в резонансном ДТП в Харькове, находится в областной клинической больнице, ей и ребенку ничего не угрожает.

Женщина находится на 20-м месяце беременности. Ее ввели в искусственную кому.

Читайте также: "Считаем трупы на дорогах". Тренд дня: жуткое ДТП в Харькове

"Она в медикаментозном сне. Вся терапия согласовывается с руководителем нашего перинатального центра. И буквально каждое движение, каждое назначение — все это оговаривается с тем, чтобы оказать максимальную помощь женщине и, конечно, не навредить ребенку", — сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы Ирина Лодяная в эфире 112 Украина.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Он также сообщил, что водителя Lexus за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

Читайте также: Road to Hill: всадники "без головы", "няшные" ДТП и водители-убийцы

По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана.

Отчим водителя Lexus Василий Зайцев утверждает, что его дочь никогда не нарушала правила дорожного движения. По его словам, автомобиль был взят в кредит. В момент ДТП в автомобиле также находилась подруга дочери, добавил он.