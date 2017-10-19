Отчим вступился за девушку, въехавшую в толпу людей в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Отчим водителя Lexus, которая наехала на людей на пешеходном переходе в Харькове, Василий Зайцев утверждает, что его дочь никогда не нарушала правила дорожного движения.

"В нашей семье большое горе. Она два года водит машину, и за это время никаких нарушений у нее не было. Девочка была трезвая, она ехала с подругой. Это моя машина, она пять лет назад была взята в кредит, который мы выплатили. Ребенок сутки не ест. Нам до сих пор не дали пообщаться, ее сразу закрыли в СИЗО", — цитирует отчима местное издание Kharkiv Today.

По словам Зайцева, девушка – студентка третьего курса Харьковского национального университета имени Каразина.

Читайте также: "Считаем трупы на дорогах". Тренд дня: жуткое ДТП в Харькове

О причинах аварии отчим может судить только из сообщений в СМИ. "Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как Touareg ехал… непонятно, как он ее так ударил", — сказал Зайцев.

Накануне вечером внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес обещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

По результатам исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено. Водитель Lexus задержана.

Член коллегии МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко сообщил, что водителя Lexus за последние два года восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.