Резонансные ДТП в Украине: мажоры, простые смертные и самосуд над ними

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Харькове произошло очередное ДТП, жертвами которого стали пять человек, шесть человек пострадали. Инцидент произошел накануне вечером на перекрестке улиц Сумской и Мечникова. По официальной версии прокуратуры региона, Lexus столкнулся с машиной Volkswagen и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора, а за рулем элитного авто была 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Зайцева задержана, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подобная трагедия — не первая в Харькове и в стране. Правила дорожного движения нарушают повсеместно — от бизнесменов до народных депутатов, судей и их детей: чего только стоят "дело Толстошеева" или аварии при участии львовского бизнесмена Петра Дыминского. Отметим, что аварии в Украине уносят больше жизней, чем военные действия в Донбассе, и очень часто в последнее десятилетие очевидцы трагедий пытаются устроить виновникам трагедий суд Линча.

О ДТП, вызвавших широкий общественный резонанс, — в обзоре РИА Новости Украина.

Аварии Харькова

В августе этого года по улице Балакирева в Харькове авто Mercedes-Benz врезалось в остановку общественного транспорта. Мужчина 1954 года рождения, который стоял на остановке, погиб. Еще один пешеход, водитель и пассажир авто были госпитализированы.

Патрульная полиция Харькова В Харькове иномарка врезалась в остановку

В июле 2016 года BMW насмерть сбила пешехода на Гвардейцев Широнинцев. Удар был настолько сильным, что погибшему оторвало руку и ногу. Вокруг машины быстро собралась толпа, которая хотела линчевать водителя иномарки. Остановили их полицейские, а для того, чтобы утихомирить людей, понадобилось 25 экипажей.

Сегодня ДТП в Харькове: водитель сбил на пешеходном переходе мужчину

Как показала экспертиза, водитель BMW в момент аварии находился под воздействием наркотиков. Дело передано в суд.

В июле 2013 года на перекрестке пр. 50-летия СССР и Салтовского шоссе столкнулись две легковых KIA – черного и бежевого цвета. После удара черная машина протаранила светофор, потом вылетела на остановку и сбила трех пешеходов. На месте погибла 36-летняя женщина, через несколько часов в неотложке скончалась еще одна, 53-летняя.

Обвинение выдвинули только водителю бежевой KIA Денису Юрченко. Водитель черной машины Владислав Заратуйко проходил как свидетель, несмотря на то, что очевидцы аварии утверждали, что именно он превысил скорость и игнорировал сигнал светофора. Юрченко дали 7 лет лишения свободы.

В мае 2008 года в Харькове на ул. Полтавский шлях автомобиль Mitsubishi L200 выехал на выделенную бордюрным камнем остановочную платформу трамвая (остановка "Красноармейская") и сбил пешеходов, стоявших на остановке. После этого автомобиль столкнулся с автомобилем Ford Fusion, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП шесть пешеходов погибли на месте происшествия (женщины 69, 32, 27 лет, мужчина 20 лет, 9-летний мальчик и 5-летняя девочка). Два человека были травмированы (38-летняя женщина и пассажир автомобиля Mitsubishi).

Ленинский районный суд Харькова приговорил водителя джипа Андрея Полтавца к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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По стране

В Василькове Киевской области в августе 2016 года водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10 и 12 лет. От полученных травм один ребенок скончался на месте. Второго ребенка срочно госпитализировала скорая в реанимационное отделение, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

По свидетельствам очевидцев, виновник ДТП ехал на скорости около 140 км/ч. Местные жители пытались совершить над ним самосуд. Через полгода виновника трагедии суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

В марте 2015 года в Константиновке Донецкой области военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных сил Украины не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП были травмированы мать и несовершеннолетний ребенок. От полученных повреждений умерла 8-летняя племянница пострадавшей.

@Dbnmjr На месте ДТП в Константиновке Донецкой области

Было установлено, что военнослужащие, совершившие наезд, находились в состоянии алкогольного опьянения, нарушили ПДД и наехали на людей. После инцидента на месте происшествия начали собираться местные жители, позже в городе начались беспорядки, в результате которых было уничтожено несколько автомобилей военных. Позднее военным в регионе запретили продажу алкоголя.

Виновные в ДТП военные Роман Карпинец и Марьян Рак получили четыре года лишения свободы и два года дисциплинарного батальона соответственно.

В мае 2013 года в Ивано-Франковске на улице Ивасюка произошло ДТП с участием инспектора ГАИ. Так, патруль гаишников, преследуя микроавтобус, подрезал его. В результате водитель микроавтобуса въехал в бетонную опору троллейбусной линии, которую завалил, был травмирован и скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Это спровоцировало массовые беспорядки, во время которых люди несколько раз пытались перевернуть автомобиль инспектора. Чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу, начальнику областного отделения Госавтоинспекции даже пришлось вызывать автобус "Беркута". По некоторым данным, милиции якобы пришлось применить слезоточивый газ.

V_N_ZB / livejournal ДТП с участием инспектора ГАИ, май 2013

По сообщению очевидцев, сотрудник ГАИ вел свою машину в состоянии алкогольного опьянения.

В марте 2013 в районе 3-го жилмассива Победа в Днепропетровске столкнулись Nissan X-Trail и BMW, одна из них въехала в остановку общественного транспорта. Тогда погибло пять человек, в том числе мать – учительница средней школы и ее маленький сын. Еще шесть человек серьезно травмировались. За рулем иномарок находились 35-летний и 58-летний жители Днепропетровска, оба водителя были трезвыми, ехали на зеленый свет, но один из них явно превысил скорость, а второй его не пропустил.

Суд признал обоюдную вину водителей, они получили по восемь лет тюрьмы.

C мажорами и судьями

В конце августа в Киеве сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе в центре столицы мужчину, находясь за рулем чужого автомобиля марки Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

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Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Шевченковской районный суд назначил Шуфричу-младшему меру пресечения в виде взятия на поруки.

В июле 2015 года под Полтавой произошла авария с участием авто главы Конституционного Суда Юрия Баулина. В результате столкновения автомобиля Toyota Camry, в котором ехали глава КСУ и водитель, с Nissan на месте погибли два человека: водитель и пассажир Nissan (они были супругами). Позднее скончался еще один пассажир автомобиля, их сын 2003 года рождения. Еще один ребенок, девочка 2004 года рождения, в тяжелом состоянии была госпитализирована в детскую больницу Полтавы.

Полтава ДТП при участии главы Конституционного суда Украины, 2015 год

По факту ДТП было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть двух и более человек". По предварительным данным правоохранителей, в аварии был виноват водитель автомобиля Баулина, который скончался в больнице 13 августа. 23 сентября 2015 года Баулин вновь приступил к работе после курса лечения.

По материалам из открытых источников интернет