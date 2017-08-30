Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шевченковской районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца.

Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает Громадське.

Прокуроры подозревают, что он может скрыться от органов следствия и давить на свидетелей. Они просили для обвиняемого применить круглосуточный домашний арест.

"Наш подзащитный сдал загранпаспорт, поэтому я считаю, что обстоятельства для избрания меры пресечения отсутствуют. Мы видим надлежащее процессуальное поведение, он явился к следователю и пришел на судебное заседание ", — заявил адвокат Шуфрича.

Суд удовлетворил ходатайство защиты.

На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.