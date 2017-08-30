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    Общество

    Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки

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    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (14)

    (обновлено: )15
    Шевченковской районный суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил Шуфричу-младшему меру пресечения в виде взятия на поруки.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шевченковской районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца.

    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    УНИАН
    Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему. Первые кадры

    Прокуратура инкриминирует Шуфричу-младшему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает Громадське.

    Прокуроры подозревают, что он может скрыться от органов следствия и давить на свидетелей. Они просили для обвиняемого применить круглосуточный домашний арест.

    "Наш подзащитный сдал загранпаспорт, поэтому я считаю, что обстоятельства для избрания меры пресечения отсутствуют. Мы видим надлежащее процессуальное поведение, он явился к следователю и пришел на судебное заседание ", — заявил адвокат Шуфрича.

    Суд удовлетворил ходатайство защиты.

    На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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