Mercedes врезался в остановку в Харькове, есть жертвы

Патрульная полиция Харькова

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes-Benz врезался в остановку общественного транспорта в Харькове по улице Балакирева, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

Сообщается, что водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали. Еще один мужчина 1954 года рождения, который стоял на остановке, погиб.

Патрульная полиция Харькова В Харькове иномарка врезалась в остановку

На данный момент причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в трамвае. Также сообщалось, что во Львове украли остановку.

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