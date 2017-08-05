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    Mercedes врезался в остановку в Харькове, есть жертвы

    (обновлено: )22911
    В результате инцидента погиб мужчина 1954 года рождения, который находился в момент ДТП на остановке. Также в больницу госпитализированы три человека. Причины инцидента устанавливаются.
    В Харькове иномарка врезалась в остановку
    Патрульная полиция Харькова

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes-Benz врезался в остановку общественного транспорта в Харькове по улице Балакирева, в результате инцидента погиб мужчина, сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

    Сообщается, что водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали. Еще один мужчина 1954 года рождения, который стоял на остановке, погиб.

    Патрульная полиция Харькова
    В Харькове иномарка врезалась в остановку

    На данный момент причины происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Запорожье на остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в трамвае. Также сообщалось, что во Львове украли остановку.

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