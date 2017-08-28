Мажоры на дорогах. Резонансные ДТП были, есть и будут

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Факты беспредела на дорогах страны фиксируются почти каждый день. Ежедневно на дорогах гибнет от 7 до 13 людей. Лишь с начала 2017 года погибли 1361 человек, пострадали — 14551. Основная причина аварийности — превышение скорости и несоблюдение правил дорожного движения.

Вместе с тем, уже не редкость, когда в аварии в Украине попадают и дети известных политиков. Некоторые ДТП привели даже к гибели людей. Несмотря на резонанс таких историй, отпрыскам политиков, как правило, все сходит с рук, даже если на кону чья-то жизнь.

ДТП с сыном Шуфрича

Вечером, 26 августа, в центре Киева сын нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley на пешеходном переходе сбил 31-летнего мужчину. Как рассказывают очевидцы, авто ехало на большой скорости. У пострадавшего многочисленные переломы. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на пересечении улиц Рогнединская и Шота Руставели. Удар был настолько мощный, что автомобиль провез на капоте пострадавшего около 20 метров.

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Пресс-служба отца и нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича сработала мгновенно. В пресс-службе не отрицали, что сын Шуфрича, вероятно, превысил скорость. Однако тут же уточнили, что Bentley ему не принадлежит. Мол, Шуфрич-младший арендовал его для съемок клипа своего товарища-рэпера.

Facebook Divuar LaCroix На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича

По данным пресс-службы политика, ДТП произошло, когда Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

При этом у политика заверили, что все больничные расходы пострадавшему семья нардепа возместит.

В то же время свидетели аварии говорят, что при оформлении ДТП происходили непонятные вещи. Как пишут СМИ, на нескольких авто приехали неизвестные и запрещали присутствовавшим снимать видео.

Кроме того, отмечают пользователи сети, после того, как сын Шуфрича сбил мужчину на пешеходном переходе, на место инцидента прибыл неизвестный мужчина, который якобы угрожал открыть стрельбу.

"Сбили человека на пересечении Шота Руставели и Рогнединской прямо на тротуаре (возле "Евразии"). После разработок приехал странный тип, представившийся следственной группой, но документы не предъявил. От вопросов убежал. Чувака усадили в полицейскую машину и на вопрос снова не отвечают. <…> Странного типа в черном, который, как оказалось, угрожал стрельбой (оружия, как теперь известно, не имеет при себе), допросили, отношения к инциденту не имеет", — говорится в сообщении в Facebook Divuar LaCroix.

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Также очевидцы отмечают, что после ДТП водитель Bentley поменялся с пассажиром местами.

Сейчас уже известно, что водитель был трезв. Это определила экспертиза. По факту ДТП полиция возбудила уголовное производство.

В опубликованном заявлении, Нестор Шуфрич обещает, что сын никуда из Киева не уедет и всячески будет способствовать следствию. Сам же пострадавший контактов с журналистами избегает.

Тем временем, член коллегии МВД Антон Геращенко не исключает, что Шуфрич-младший может получить условный срок.

"Уголовный кодекс может давать за такое правонарушение от 3 до 6 лет лишения свободы, но с учетом того, что сын Шуфрича не был судим, ранее не имел проблем с законом, суд может назначить условное наказание в виде крупного штрафа плюс условное лишение свободы", — сказал Геращенко в эфире одного из телеканалов.

Однако теперь решение за судом.

Уже не впервой

Впрочем, это уже не первое ДТП, в которое попадают сыновья Шуфрича. Ранее в январе 2013 года второй сын Шуфрича Александр попал в ДТП в центре Ужгорода.

Сын депутата на своем автомобиле Lancer Evolution Х врезался в столб.

По неофициальной информации, Александр Шуфрич, двигаясь по улице Мытной, пересек сплошную, вышел на обгон и создал аварийную ситуацию.

В то же время, писали СМИ, автомобиль Lancer Evolution официально не являлся собственностью Александра Шуфрича.

Закарпаття Онлайн Авто Александра Шуфрича после ДТП в Ужгороде

В ноябре 2016 года сын депутата от "Воли народа" Игоря Молотка устроил с друзьями пьяные гонки по столице. В итоге — в больницу попали четверо пешеходов. Однако сыну депутата удалось избежать наказания.

Сообщалось, что в ночь на воскресенье, 6 ноября, сын народного депутата Денис Молоток на автомобиле Mercedes GL пытался сбежать от патрульной полиции, в результате чего врезался в патрульную машину и легковушку, четверо человек пострадали.

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По словам волонтера Романа Синицына, сын нардепа пытался скрыться от полицейских сначала на внедорожнике, а затем, когда у машины отлетело колесо, пешком.

Сам нардеп Молоток тогда заверил, что все расходы на лечение пострадавших берет на себя.

Однако в итоге — суд оправдал сына нардепа.

facebook.com/romabra Сын депутата Молотка разбил авто патрульной полиции

29 июня 2017 года Соломенский райсуд Киева признал сына депутата Верховной Рады Игоря Молотка Дениса невиновным.

Сам Денис в суд не явился.

Попадал в неприятную историю и сын главы ГПУ Юрия Луценко.

В феврале 2015 года старший сын Юрия Луценко Александр попал в ДТП. Сын народного депутата не пострадал, но погиб второй участник происшествия — 26-летний сержант милиции.

Юрий Луценко тогда сразу выступил с заявлений, в котором поспешил обвинить в аварии погибшего сержанта. По его словам, именно в автомобиль Александра врезался "Ланос", который на большой скорости двигался по встречной полосе. Хотя, как писали СМИ, у некоторых коллег погибшего были сомнения в данной версии.

Луценко заявил, что его сын сдал анализы, которые доказали, что он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Владелец "Ланоса" был молодым сотрудником МВД, 89-го года рождения. У погибшего остались молодая жена и маленький ребенок.

kp.ua ДТП с участием сына Юрия Луценко

"Мягко говоря, Юрий Луценко поспешил обвинить Павла в аварии, — поделился с "КП в Украине" один и коллег погибшего сержанта. — Паша работал у нас водителем, он очень хорошо водил машину и всегда был осторожен на дороге. Ответственный, дисциплинированный человек. Очень отзывчивый. Обидно будет, если следствие примет сторону Юрия Луценко и не рассмотрит другие версии".

20 августа 2013 года в Хмельницком 19-летний Дмитрий Червонюк — сын депутата Хмельницкого облсовета Галины Червонюк, на Toyota RAV-4 сбил насмерть человека на пешеходном переходе. Погибшему было 26 лет.

Начальник Хмельницкого горотдела милиции Василий Птащук сообщил, что сын депутата управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Однако в суде оказалось, что сын депутата на момент совершения ДТП не был пьян, как ранее сообщала милиция.

В итоге — суд приговорил его лишь к 4 годам заключения условно.

По материалам из открытых источников интернет