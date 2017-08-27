Лечить пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича прибыли врачи из Израиля - СМИ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Киевскую городскую клиническую больницу № 17 прибыли израильские медики лечить пострадавшего в аварии с участием сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича, сообщает Эспрессо.TV.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", — сказал один из врачей.

Они не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.

Напомним, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.