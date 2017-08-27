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    Лечить пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича прибыли врачи из Израиля - СМИ

    (обновлено: )305
    По информации СМИ, пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его прилетели спасать израильские медики.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Киевскую городскую клиническую больницу № 17 прибыли израильские медики  лечить пострадавшего в аварии с участием сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича, сообщает Эспрессо.TV.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Канал Буквы в Youtube
    В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

    "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", — сказал один из врачей.

    Они не комментировали состояние пострадавшего и не давали прогнозов относительно его лечения.

    Напомним, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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