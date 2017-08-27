СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Пострадавший в ДТП с автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича сейчас находится в реанимации, состояние его тяжелое, сообщает Эспресо.TV.

"Пострадавший в ДТП с авто сына Шуфрича находится в реанимации. Состояние его тяжелое, он без сознания. Ранее у него зафиксировали сложную черепно-мозговую травму. В реанимацию никого не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает человек, который передает их с другой стороны 17-й больницы в Киеве. У входа в реанимации находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего. Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации", — сообщает подробности Эспресо.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.