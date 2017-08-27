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    СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича

    (обновлено: )17
    По информации СМИ, пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, он без сознания. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Пострадавший в ДТП с автомобилем сына народного депутата Нестора Шуфрича сейчас находится в реанимации, состояние его тяжелое, сообщает Эспресо.TV.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
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    В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

    "Пострадавший в ДТП с авто сына Шуфрича находится в реанимации. Состояние его тяжелое, он без сознания. Ранее у него зафиксировали сложную черепно-мозговую травму. В реанимацию никого не пускают врачи. Медикаменты пострадавшему покупает человек, который передает их с другой стороны 17-й больницы в Киеве. У входа в реанимации находится молодой человек, который назвался соседом потерпевшего. Родственники пострадавшего из Херсона еще не прибыли в Киев. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации", — сообщает подробности Эспресо.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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