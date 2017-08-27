Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: начато расследование

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту наезда на мужчину на пешеходном переходе в центре Киева автомобилем Bentley, за рулем которого находился сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича Нестор, сообщает пресс-служба Нацполиции в столице.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

"Установлено, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду. Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел обследование в больнице: результаты показали, что парень трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

По предварительной информации врачей, у пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Поэтому следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Загранпаспорт Шуфрича-младшего приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.