наверх
27.08.201711:49
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: начато расследование

    Тема:

    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (5)

    (обновлено: )58
    Согласно данным полиции, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Загранпаспорт Шуфрича-младшего приобщен к материалам уголовного производства.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту наезда на мужчину на пешеходном переходе в центре Киева автомобилем Bentley, за рулем которого находился сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича Нестор, сообщает пресс-служба Нацполиции в столице.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Divuar LaCroix
    Сын Шуфрича сбил мужчину в центре Киева: опубликованы фото

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

    "Установлено, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что авто не принадлежит водителю, а было взято в аренду. Во время общения с правоохранителями водитель прошел тест на определение состояния опьянения и прошел обследование в больнице: результаты показали, что парень трезв. Вместе с тем, у него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

    По предварительной информации врачей, у пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма, переломы предплечья и голени. Поэтому следователи начали уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Загранпаспорт Шуфрича-младшего приобщен к материалам уголовного производства. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Ураган "Харви" в США
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае