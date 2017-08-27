Сын нардепа на Bentley сбил человека в центре Киева

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича Нестор совершил ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, сообщает пресс-служба политика.

"В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем было совершено ДТП на автомобиле марки Bentley, который ему не принадлежал, а был по его просьбе предоставлен автосалоном для съемок клипа своего товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом", — говорится в сообщении Шуфрича в Facebook.

Facebook Кирилла Шведова На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича

По данным пресс-службы политика, ДТП произошло, когда Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.

"Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается. На данный момент вывих уже удалось вправить", — уточняется в сообщении.

Сын Шуфрича прошел наркологическую экспертизу, "которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой".

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Ранее сообщалось о ДТП при участии львовского бизнесмена Петра Дыминского, в результате которого погибла женщина.

Напомним, один человек погиб и как минимум 11 пострадали в результате крупной аварии в Одессе, произошедшей поздно вечером в пятницу в районе автовокзала на улице Грушевского.