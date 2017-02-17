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    Шуфрич призвал СМИ оказать воздействие на ГФС

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    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич просит оказать воздействие на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила в установленном законом порядке акт, который стал предметом заявления генерального прокурора.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич попросил СМИ повлиять на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила ему акт о неуплате налогов, сообщается в открытом письме Шуфрича к СМИ, опубликованном на странице пресс-службы депутата в Facebook.

    Андрей Забловский
    trust.ua
    Эксперт о новых налогах, коррупции в ГФС, финполиции и закрытии ФЛП

    Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявил, что готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности с внефракционных Александра Супруненко и Вячеслава Константиновского, а также члена фракции "Оппозиционный блок" Шуфрича в связи с неуплатой налогов на общую сумму около 5,5 миллиона долларов. Шуфрич в свою очередь заявил, что заплатил все налоги, а в случае неправильного их подсчета пообещал уплатить оставшиеся налоговые начисления.

    "Я сейчас не буду оценивать тот факт, что неподписанный мной или уполномоченными лицами акт уже находится в распоряжении генерального прокурора Украины и он дает ему оценку. Прошу вас оказать воздействие на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила в установленном законом порядке мне акт, который стал предметом вчерашнего заявления генерального прокурора", — говорится в сообщении.

    Шуфрич назвал фарсом действия властей, в частности Генпрокуратуры и фискальной службы, в отношении вопроса по неуплате налогов.

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