Эксперт о новых налогах, коррупции в ГФС, финполиции и закрытии ФЛП

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

С начала 2017 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Главная их цель — совершенствование системы администрирования налогов. Их инициаторы рассчитывают, что новации минимизируют возможности манипуляций со стороны нечестных работников фискальной службы.

Как считают некоторые эксперты, одним из очевидных плюсов принятых изменений в налоговом администрировании станет более прозрачное возмещение налога на добавленную стоимость. Закон предусматривает вместо существующих двух реестров создание единого публичного реестра заявлений о возмещении НДС, который будет находиться в ведении министерства, а не ГФС.

Изменения в налоговом законодательстве в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

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Какие главные изменения в работе ГФС вы бы выделили?

— Скажу сначала о самом главном изменении, которое, к сожалению, не состоялось. Это так называемая передача баз данных от ГФС к Минфину. К сожалению, в конце концов эта норма не была поддержана, а это бы позволило исключить во многом фактор коррупции при администрировании налоговых платежей, прежде всего, НДС — как наиболее коррупциогенного. Если говорить уже о НДС, то, безусловно, главным позитивом было то, что в этих изменениях предусмотрено все-таки уже создание единого реестра, который должен был еще заработать в конце, в прошлом году, но, к сожалению, под Новый Год была проголосована правка, и мы получили несколько реестров на возмещение НДС. Соответственно, год показал, что остались значительные возможности для коррупционных действий со стороны налоговиков и тех лиц, которые заинтересованы в том, чтобы эта система работала так, как и раньше.

Почему не произошла передача баз данных?

— Здесь масса и объективных, и субъективных факторов. Я больше все-таки склоняюсь к тому, что субъективный фактор – не очень хотелось передавать эти базы данных под видом того, что это будет техническая передача. Тут еще момент объективный, потому что процесс передачи занимает определенное время. Не хотелось бы, чтобы просто поменялся вывеска, потому что изначально так к этому и шло, чтобы просто повесили вывеску Минфина. Для того, чтобы полноценно была проведена передача, нужно было провести ряд определенных действий, в том числе внести ряд изменений в нормативно-правовые акты. Поэтому этот вопрос остался на повестке дня. Предполагается, что Минфин даст переходной период ГФС для того, чтобы в течение полугода они подготовили все-таки эту передачу. То есть от этой идеи не отказались, ее, так сказать, отложили в долгий ящик. Хотя бизнес очень ждал этого решения, потому что всюду, начиная от таможенных баз данных, у нас такая "канитель" происходит, когда есть возможность в ручном и таком манипулятивном режиме изменять, подходить к определению стоимости растаможки товаров и услуг. Это тема, которая из года в год повторяется. И международные эксперты нам говорят, что мы должны, в принципе, навести в этом порядок. Потому что пока есть возможность ручного манипулирования этими базами данных, всегда остается широкое поле для коррупции.

Инициаторы вступивших в силу изменений в налоговый кодекс рассчитывают, что новации минимизируют возможность манипуляций со стороны нечестных работников фискальной службы. Минимизация будет? Канал Nashi Groshi на youtube Корпоратив на миллион. Налоговая гуляет Новый год

— Речь идет в первую очередь про так называемый электронный кабинет налогоплательщика. Когда вы сможете получать выписки, запросы делать, то есть абсолютно минимизируется контакт с чиновником, налоговым инспектором. Вы заходите в электронный кабинет, у вас есть идентификационная запись, то есть учет. Вы можете там проводить платежи, заполнять декларации всевозможные, точно так же обращаться за налоговой консультацией.

Через такой кабинет будет осуществляться переписка налогоплательщиков с контролирующим органом, проводиться заполнение деклараций, сверка с бюджетами и так далее?

— Практически все.

Принятый закон также вводит приоритет общих налоговых консультаций над индивидуальными, отменяет ограничение прав Министерства финансов на предоставление общих налоговых консультаций. Все это призвано устранить практику индивидуальных консультаций бизнеса на платной основе. Что это за консультации?

— Были у нас индивидуальные и общие налоговые консультации. То есть индивидуальные по различным вопросам налогового учета и уплаты налогов, ДФС имело право выдавать индивидуальные консультации. Это было в порядке разъяснения. Шел вал законодательных разны инициатив.

Почему тогда указывают, что это все призвано устранить практику индивидуальных консультаций бизнеса на платной основе?

— Изначально индивидуальные консультации не должны были платными быть. Почему хотели обобщить эти консультации? Потому что по многим вопросам были разные индивидуальные консультации, часто взаимоисключающие. Поэтому, дабы упредить эту возможность использования, в том числе через определенную уплату, какие-то коммерческие платежи за индивидуальные консультации, Минфин взял на себя эту функцию и право выдавать общие налоговые консультации по вопросам, которые волнуют. То есть принимается какой-то закон, принимаются приказы, и различная происходит трактовка или непонимание, общие для всех. Часто бывало, что разные индивидуальные консультации по-разному трактовали одну и ту же суть вопроса, поэтому оно вносило диссонанс в понимание налогоплательщика, как уплачивать налоги, как заполнять те же декларации. И за эти индивидуальные консультации могли взимать определенные коммерческие платежи. Поэтому Минфин решил отсечь такую возможность, все-таки привести к одному знаменателю – выдавать общие налоговые консультации. Именно Минфин будет иметь право это делать, не фискальная служба. Фискальная служба сможет в порядке проведения устных консультаций, горячая линия.

Также закон предусматривает обнародование плана-графика документальных проверок на сайте ГФС и публикацию в официальном издании службы. Как это поможет бизнесу?

— С точки зрения следующего шага прозрачности, публичности, предсказуемости это, безусловно, позитив. Можно сравнить похожие идеи запуска портала о проверках в целом. То есть любые проверки, не только касательно налоговой службы, всех контролирующих, проверяющих органов. К сожалению, этот портал еще полноценно не заработал, хотя, опять-таки, предполагалось, что в прошлом году он должен стартовать. К сожалению, если вы в этот план не вписываетесь, то вы не имеете права здесь быть. Я не исключаю, что будут и в этой области злоупотребления. Кстати, следующий момент, связанный с нововведением, это ликвидация налоговой милиции. Но, опять-таки, этими изменениями не предусмотрено, потому что сейчас разработан новый законопроект о ликвидации налоговой милиции, создание службы финансовых расследований или финансовой полиции. Сейчас это называется финансовая полиция.

Когда заработает финансовая полиция, будет ли она в этом году, проблематично сказать, потому что просто принять закон и обозвать налоговую милицию финансовой полицией не получится. Для этого нужно создать серьезную институциональную базу, чтобы у нас не получилось, что мы поломали одно и создали другое. Потому что у нас не будет тогда ни налоговой милиции, ни финансовой полиции. Идея люстрировать всех не правильная, кто будет работать в этой милиции? Создать с нуля ее вряд ли получится, учитывая ограниченность ресурсов. Да, международные доноры готовы поддержать финансово. Но, как показывает практика, проблема не всегда в деньгах, потому что Мировой банк и другие международные кредиторы говорят, что мы вам даем деньги, это хорошо, но вы даже те деньги, которые мы вам даем, не можете освоить эффективно. Мы можем вам давать больше, но зачем? Мировой банк заявил о миллиардах долларов, которые мы не смогли освоить или эффективно использовать.

Закон предусматривает вместо существующих двух реестров создание единого — о возмещении НДС. Как реестр будет функционировать?

— Он и должен был работать сейчас. Точно так же, как было указано. Другой вопрос, что эти два реестра дали возможность для получения определенных преференций для компаний, которые могли получить раньше, быстрее и в полном объеме, или практически в полном объеме. Реестр должен публиковаться. Во-вторых, посмотрим, как он будет администрироваться. Потому что все-таки, как показывает опыт, даже при таких реестрах всегда есть возможность для возмещения более лояльным, своим компаниям, и не возмещения не своим. Безусловно, такие возможности ограничиваются, когда вводится этот единственный реестр. Всегда найдутся причины то ли не вовремя наполнять по каким-то причинам, то есть человеческий фактор, или он будет не совсем актуальным на ту дату. Потому что система никуда не делась. Чтобы оценить, насколько эффективно и прозрачно будет администрироваться этот налог, хотя бы нужно посмотреть в перспективе трех-четырех месяцев. Потому что после Нового Года деловая активность снижена.

Кроме НДС, о чем сейчас очень остро поднимают вопрос, проблема в том, что фиксируются массовые закрытия ФЛП, связанные с так называемой уплатой ЕСВ для "спящих" ФЛП, которые не получают прибыли. Люди часто открывали ФОП для того, что вели какую-то деятельность, но не периодическую. То есть не было системы в этих занятиях бизнесом. Сезонные виды бизнеса, я думаю, что уйдут в тень.

Налоговики справляются с таким количеством желающих закрыть ФЛП?

— Как показывает практика, пока справляются. Сейчас все очень просто. Вы подаете заявление своему регистратору, а этот же регистратор должен подавать эти данные уже в Фискальную службу. Даже попытка была запустить электронный сервис по закрытию ФОП, но, как мне говорят, пока он, к сожалению, не заработал. То есть надо отдать должное, что система сработала.

Нацбанк снижает предельную сумму расчетов наличными для физлиц со 150 до 50 тысяч гривен в день. Как вы это прокомментируете?

— Это экономика без денег, это тренд мировой, многие страны скандинавские вообще сейчас ведут речь об отказе от бумажных денег, переходе на электронные валюты собственных стран. Например, Дания, Финляндия – у них просто динамика из года в год показывает, что уменьшается оборот наличных денег, увеличивается безналичный оборот. Даже та же Индия, они стараются сейчас изымать из обращения купюры небольшого номинала, чтобы уже стимулировать переход на безналичную оплату. Чем хорош был "Приват": по многим позициям превзошел аналогичные разработки многих мировых банков. Можно взять для примера возможность кредитную карточку "расшарить". То есть когда вы находитесь где-то в другой стране, у вас нет денег расплатиться, вы можете позвонить другу, дать доступ к своей кредитной карточке. Он может в телефоне дать доступ на определенное время определенную сумму, и человек может с помощью виртуальных идентификаторов цифровых воспользоваться этой услугой с помощью смартфона, оплатить в терминале, который принимает бесконтактные платежи.

Ранее народный депутат Оксана Продан в эфире "ГС" заявила, что скоро фискальные органы и налоговая служба не смогут двояко трактовать нормы Налогового кодекса, и пояснила, почему бизнес выступает против повышения минимальной зарплаты.

Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.