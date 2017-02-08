ГПУ заподозрила Шуфрича в уклонении от уплаты налогов

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

Суд разрешил следователю ГПУ изъять в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заверенную копию декларации Шуфрича. Также прокуратура сообщила, что расследует уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК — уклонение от уплаты налогов.

"Согласно информации о доходах, полученной от налоговых агентов, за 1998-2015 годы выплаченный доход составляет 48,9 млн грн, а удержано налогов в свою очередь 1,6 млн грн", — говорится в постановлении.

В электронной декларации за 2015 год Шуфрич сообщил, что у него имеется 25 млн грн, 4,2 млн долларов и 3,7 млн евро наличными. Начиная с 1999 года, Шуфрич получил право собственности на шесть земельных участков, два жилых дома и девять квартир. Также нардеп задекларировал коллекцию живописи в количестве 287 единиц, антикварные изделия, коллекцию часов и оружия. Еще Шуфричу принадлежат автомобили Land Rover Defender, 2008 года выпуска, Mersedes-Benz G350, 2013 года выпуска, Toyota 4 Runner, 2012 выпуска.

Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры.