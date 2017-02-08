наверх
09.02.201700:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.15
  • USD26.91- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    ГПУ заподозрила Шуфрича в уклонении от уплаты налогов

    Тема:

    Земля, дома, часы: чиновники обнародовали декларации (339)

    (обновлено: )41
    Печерский суд Киева разрешил следователю ГПУ изъять в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заверенную копию декларации Нестора Шуфрича.
    Нестор Шуфрич
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины расследует своевременность, достоверность и полноту уплаты налогов народным депутатом от "Оппозиционного блока" Нестором Шуфричем. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на постановление Печерского суда Киева.

    За ложь в е-декларациях устроят лишь показательные порки – Золотарев. Видео
    РИА Новости Украина
    За ложь в е-декларациях устроят лишь показательные порки – Золотарев

    Суд разрешил следователю ГПУ изъять в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заверенную копию декларации Шуфрича. Также прокуратура сообщила, что расследует уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК — уклонение от уплаты налогов.

    "Согласно информации о доходах, полученной от налоговых агентов, за 1998-2015 годы выплаченный доход составляет 48,9 млн грн, а удержано налогов в свою очередь 1,6 млн грн", — говорится в постановлении.

    В электронной декларации за 2015 год Шуфрич сообщил, что у него имеется 25 млн грн, 4,2 млн долларов и 3,7 млн евро наличными. Начиная с 1999 года, Шуфрич получил право собственности на шесть земельных участков, два жилых дома и девять квартир. Также нардеп задекларировал коллекцию живописи в количестве 287 единиц, антикварные изделия, коллекцию часов и оружия. Еще Шуфричу принадлежат автомобили Land Rover Defender, 2008 года выпуска, Mersedes-Benz G350, 2013 года выпуска, Toyota 4 Runner, 2012 выпуска.

    Ранее сообщалось, что Государственной фискальной службе поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами по ходатайству Генеральной прокуратуры.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Видео с места гибели "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    100 долларовая купюра
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Забор генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Убийство журналиста Павла Шеремета. Расследование