Шуфрич обвинил власти Украины в эскалации конфликта в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич обвинил власть в саботаже минских договоренностей и эскалации конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление Шуфрич сделал в эфире российского телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы активно штурмуют их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается о боях в районе Донецка и Ясиноватой.

"Власть спекулирует на теме войны, не заинтересована в мирном урегулировании и будет саботировать минские соглашения", — заявил Шуфрич.

"Я абсолютно уверен, что если украинскую власть не заставят, к сожалению, оппозиция сегодня не в состоянии давить на украинскую власть, а хотя некоторые представители делают все, чтобы заставить хотя бы президента Украины, руководство Украины реализовать минские соглашения, но в сегодняшней ситуации мы должны сделать все, чтобы Украина выполнила свои соглашения", — добавил народный депутат.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.