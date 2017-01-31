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    Контактная группа изменит повестку заседания из-за событий в Авдеевке

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    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: жестокие бои в Донбассе (381)

    (обновлено: )24201
    Источник, близкий к переговорам, сообщил, что в Минск прибыли участники подгруппы по безопасности, в среду первым и важнейшим вопросом они начнут обсуждать обострение ситуации в районе Авдеевки.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе скорректирует повестку очередного заседания в Минске, первым вопросом будет обсуждаться обострение ситуации в районе Авдеевки, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.

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    "В Минск уже прибыли участники подгруппы по безопасности. С утра первым и важнейшим вопросом они начнут обсуждать обострение ситуации в донецком регионе в районе Авдеевки", — сказал собеседник агентства.

    Эта же тема, по словам источника, будет преобладать за заседании подгруппы по гуманитарным вопросам. "Гуманитарная подгруппа также начнет работу с обсуждения ситуации в Авдеевке и Донецке, где из-за обстрелов наблюдаются отключения систем жизнеобеспечения", — сказал он.

    Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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