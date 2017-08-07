Резонансные VIP-ДТП с украинскими политиками

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За последние 20 лет можно составить немалый печальный список трагической гибели известных политиков. Самой распространенной причиной гибели остаются ДТП.

Самые резонансные VIP-ДТП — в обзоре РИА Новости Украина.

05.08.2017

В ДТП погибла экс-нардеп Партии регионов Ирина Бережная. Авария произошла около 1:30 ночи между городами Масленица и Поседарье в Хорватии.

За рулем черного Mercedes находился 38-летний гражданин Болгарии. Сообщается, что в результате столкновения легковушка вылетела с дороги-серпантина на Адриатике и врезалась в фонарный столб. Водитель и Ирина, находившаяся на пассажирском сидении, погибли. Выжила лишь ее восьмилетняя дочь, которая сидела на заднем сидении пристегнутой.

Мать Бузины написала письмо матери погибшей в ДТП Бережной

После аварии девочку госпитализировали в больницу города Задар, вскоре ее забрал оттуда отец. После проведения расследования тело Ирины передадут родным.

В то же время, по словам очевидцев, причиной автокатастрофы не мог стать серпантин, с которого якобы вылетел автомобиль.

"Это хорошая трасса, без резких поворотов. По предварительной версии, причиной ДТП стал сон водителя. Также авто двигалось на очень большой скорости", — цитируют "Вести" очевидцев произошедшего.

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От удара машину сильно смяло. "Пожарным на протяжении двух часов пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь пострадавших. Давно там не было более страшной аварии", — добавляет другой свидетель.

29.04.2017

Экс-министр аграрной политики Игорь Швайка попал в ДТП. Об этом он сам написал у себя в Facebook.

Швайка рассказал, что ДТП произошло, когда он ехал из Конотопа в Киев. Медицинскую помощь ему оказывали в Прилуцкой городской больнице.

По словам политика, он получил травму ноги, руки и плеча. Швайка рассказал, что в больнице ему наложили гипс и зашили раны.

28.06.2016

Экс-мэр Киева Александр Омельченко попал в ДТП с фурой. Фура двигалась в третьей полосе по Южному мосту, а авто Омельченко — на второй.

Согласно информации Еспресо.TV, две машины одновременно решили перестроиться и притерлись.

В результате аварии Омельченко отделался лишь разбитым зеркалом и поцарапанными дверьми, но сам не пострадал.

26.07.2015

Авария с участием авто главы Конституционного Суда Юрия Баулина произошла около 20:00 26 июля. В результате столкновения автомобиля Toyota Camry, в котором ехали глава КСУ и водитель, с Nissan на месте погибли два человека: водитель и пассажир Nissan (они были супругами).

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Ночью в больнице скончался еще один пассажир автомобиля, их сын 2003 года рождения. Еще один ребенок, девочка 2004 года рождения, в тяжелом состоянии была госпитализирована в детскую больницу Полтавы.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть двух и более человек".

По предварительным данным правоохранителей, в аварии был виноват водитель автомобиля Баулина, который скончался в больнице 13 августа.

23 сентября 2015 года Баулин вновь приступил к работе после курса лечения.

01.02.2015

В ДТП попал нардеп от "Самопомочи", экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко. Сообщалось, что авария произошла на дороге Дебальцево — Чернухино: военные на "УАЗ-3741" врезались в БТР.

"31.01 командир батальона Семен Семенченко участвовал в проведении операции по деблокированию батальона "Свитязь". В ходе операции был контужен. Сегодня утром при попадании в ДТП состояние Семена Семенченко ухудшилось", — сообщала пресс-служба батальона "Донбасс".

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Позже стало известно, что состояние Семена Семенченко стабильное.

25.01.2015

Советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков попал в ДТП.

Автомобиль Mitsubishi L200 попал в глубокий кювет по вине водителя — Бирюков признался, что он сел за руль уставшим после нескольких бессонных ночей. Участники аварии серьезно не пострадали.

23.09.2012

В результате ДТП погиб глава департамента финансовой политики Министерства экономического развития и торговли Сергей Чекашкин. Во время нелегальных гонок спортивный кабриолет Dodge Viper, за рулем которого был Чекашкин, на скорости около 300 километров в час врезался в отбойник, а затем несколько раз перевернулся.

В результате аварии водитель и его пассажир погибли.

17.04.2011

В ночь на Вербное воскресенье в Киеве на улице Заболотного по пути домой в жутком ДТП погиб 46-летний депутат-регионал Николай Лисин.

Как сообщали в МВД, "в 2:00 ночи Лисин, двигаясь на авто по неизвестным причинам совершил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль, потеряв управляемость, выехал на зеленую зону, где совершил наезд на рекламную конструкцию "цены на горючее" одной из автозаправочных станций столицы".

От полученных травм водитель скончался на месте аварии. По данным следствия, в крови депутата был обнаружен алкоголь.

В салоне Lamborghini также находилась женщина, которую во время аварии выбросило из салона автомобиля. Женщину в тяжелом состоянии было госпитализировано. Свидетели ДТП утверждают, что Lamborghini Лисина мчалось на огромной скорости.

16.10.2006

В ДТП погиб народный депутат Юрий Оробец.

Авария произошла около 8:00 на автотрассе между станциями метро "Оболонь" и "Петровка". Toyota Camry, за рулем которой был Оробец, выехала на зеленый газон, разделяющий две встречные полосы Оболонского проспекта, и ударилась об электроопору с рекламным щитом.

Днем позже, 17 октября, Оробец должен был докладывать президенту о результатах расследований относительно выборов мэра города Черкассы, которую он возглавлял.

06.03.2002

В ДТП погиб 62-летний гендиректор "Укрспецэкспорта" Валерий Малев.

Авария произошла около 11:00 утра на автодороге между селами Бугаевка и Сватки Полтавской области. Audi-8, за рулем которой был Малев, столкнулась с КамАЗом. По данным следствия, аварию вызвало то, что Малев заснул за рулем.

Малев тогда стал единственным, кто пострадал в этом ДТП. При этом оказалось странно, что подушки безопасности в салоне Audi не спасли ему жизнь.

В то же время на момент ДТП СМИ писали о "оружейном скандале" по поводу причастности президента Леонида Кучмы к продаже оружия в Ирак, фигурантом которого был погибший.

28.01.2001

В ДТП погиб правовед, народный депутат Александр Емец.

28 января в 20:30 около села Мариивка Апостольского района Днепропетровской области водитель автомобиля Mercedes, в котором находился депутат, не совладал с машиной, и врезался в дерево.

Водитель и пассажир были госпитализированы в районную больницу. В 21:24 в тот же день Александр Емец умер вследствие черепно-мозговой травмы.

04.07.1999

В ДТП погиб первый зампредседателя Нацагентства Украины по вопросам развития и европейской интеграции Николай Медолиз. Свою дочь он так никогда и не увидел. Она родилась через два месяца после его смерти. Николай Медолиз погиб, когда ему было 33 года.

По данным следствия, Медолиз заснул за рулем, выехал на встречную полосу, в результате чего авто перевернулось, а водитель вылетел через окно водительской двери.

Его тело было найдено на 51 километре трассы Киев-Чернигов, в пяти метрах от его служебного автомобиля Daewoo Leganza. Уголовное дело было закрыто.

25.03.1999

В ДТП погиб народный депутат, лидер "Народного Руха" Вячеслав Черновол. На 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша автомобиль Черновола врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался посреди шоссе. Черновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, пресс-секретарь лидера НРУ Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Тогда руководитель МВД Юрий Кравченко заявил, что это — несчастный случай. Однако соратники Черновола и его сын Тарас Черновол считают его гибель политическим убийством накануне предстоящих президентских выборов.

Похороны Вячеслава Черновола стали одними из самых массовых в Украине. Проститься с ним пришли сотни тысяч людей.

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В феврале 2017 года более 300 народных депутатов обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой начать активное расследование гибели лидера "Народного Руха".

03.03.1998

В ДТП погиб депутат первого и второго созывов, директор "Ахтырканефтегаза" Роман Рапий. Возле села Яблочное Сумской области его джип "Чероки" столкнулся с грузовым авто ГАЗ 4308.

Водитель джипа и три пассажира скончались на месте происшествия (Роман Рапий, его зам Виктор Штагер, заведующий автотранспортным предприятием Ахтырки Василий Купач и водитель "Ахтырканефтегаза" Анатолий Базалий). Они возвращались со встречи с избирателями и спешили на еще одну встречу в другом районе области.

Объезжая очередную выбоину на дороге, водитель джипа не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

По материалам из открытых источников интернет